Alex López anotó en el regreso de la Liga de Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.-El volante hondureño Alexander López marcó un golazo en el retorno de la liga de Costa Rica después de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.



Lopéz ayudó en el triunfo de 2-0 a la Liga Deportiva Alajuelense sobre el Cartaginés. El hondureño aumentó el marcador al minuto 62 del segundo tiempo.



El triunfo de La Liga ayudó a ubicarse en la segunda posición del torneo con 32 puntos, uno menos que el Deportivo Saprissa, quien se ubica como líder con 33 unidades.



El próximo juego del equipo donde milita López, será el sábado 23 de mayo ante el Pérez Zeledón.



Mientas que este miércoles se disputarán cuatro juegos a partir de las 3:00 de la tarde, hora hondureña.







Juegos de hoy en Costa Rica

Grecia Municipal vs Pérez Zeledón / 3:00PM

Universitarios vs Santos Guápiles / 3:00PM

San Carlos vs Jicaral / 5:10 PM

Deportivo Saprissa vs Herediano /8:00 PM