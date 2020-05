La promesa de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann por su felicidad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Hace poco más de dos meses que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron que se separaban tras varios años de matrimonio, pero muy pocas personas saben cuáles fueron las verdaderas causas.



Poco a poco los artistas han revelado detalles de su matrimonio y en esta ocasión fue el actor el que confesó que él y la madre de su hija Kailani se hicieron una promesa por su felicidad.



Durante una entrevista para el programa Hoy, Ochmann dijo: "Siento que las relaciones con el tiempo cambian, evolucionan".



Confesó que desde el inicio se prometieron no seguir en su relación si ya no eran felices, lo que deja ver que alguno de los dos ya no se sentía pleno en su matrimonio.



"Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que se quedan de la misma manera y viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que, al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho y ella está feliz y yo también, nos adoramos y la bebé también está feliz. Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema".



Hace unas semanas, durante un podcast, la hija de Eugenio Derbez confesó que la comunicación falló en su relación, casi desde el principio.



La actriz dijo que hasta buscó ayuda terapéutica para poder conectarse.