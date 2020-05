¿Por qué Honduras no debe aplicar el modelo sueco para afrontar el coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Suecia ha establecido durante semanas una estrategia diferente, única en Europa y casi en el mundo frente a la pandemia: informar a su población y hacer recomendaciones de distanciamiento físico, pero no han impuesto el confinamiento ni siquiera han cerrado los colegios.



Además de eso prohibieron las reuniones de más de 50 personas, se le pidió a la gente que trabajara en su casa- si podían- y a los mayores de 70 años se les dijo que se quedaran en su hogar para protegerse de la infección.



Los restaurantes, bares, gimnasios y tiendas han permanecido abiertos, igual que las guarderías.



Confinados, en el resto de Europa y del mundo, miran con sorpresa y quizá algo de envidia a los suecos por cómo aprovechaban el buen tiempo primaveral, casi con normalidad.



A pesar de que no se usó la palabra confinamiento, la vasta mayoría de la población optó por adoptar, de manera voluntaria, un distanciamiento social.



La Organización Mundial de la Salud elogió la forma como Suecia estaba manejando la pandemia, pese a sus altras cifras pandémicas.

“Creo que existe la percepción de que Suecia no ha puesto medidas de control y solo está permitiendo que la enfermedad se propague”, señaló Mark Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, a BBC Mundo.



“Lo que Suecia ha hecho diferente es que ha confiado mucho en la relación con sus ciudadanos para implementar el autodistanciamiento y autoregulacion”, añadió.



Con 140 días de pandemía -primer caso 1 de febrero-, Suecia, que tiene un poco más de 10 millones de habitantes, registra 31,523 infectado y 3,831 muertes, para una letalidad del 12.1%, cifras elevadas.





La diferencia es que Suecia no ha aplicado el confinamiento, en cambio Suiza, por ejemplo, que tiene a 30,694 enfermos y 1,898 decesos -letalidad 6.1- casi menos de la mitad de Suecia, pero en el país del chocolate las medidas sí han sido estrictas.

¿Porque Honduras no aplica el mismo modelo?

Honduras, una nación afectada como otras del mundo, está así: una letalidad del 4.8%, hay más de 3,000 infectados y 151 muertos en 70 días de pandemia con una población de 9.2 millones de habitantes, pero la gran diferencia es que se ha aplicado el confinamiento estricto.



En el país son 33 infectados por cada 100,000 habitantes, una tasa muy inferior en comparación a la de Suecia, que tiene a 305 enfermos, casi 10 veces más que Honduras.





Para el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, en Honduras el confinamiento ha tenido que ser una medida obligatoria.



De acuerdo al experto, si las autoridades no hubiesen aplicado el toque, a esta fecha los casos y muertes por Covid-19 fueran mucho más elevadas en comparación a las actuales.

"Si hubiésemos adoptado el modelo de Suecia, una historia peor estuviéramos contando ahorita. El confinamiento ha servido, claro, pudo ser mejor", comentó.



Para el galeno, Suecia ostentas factores que Honduras no los puede adoptar para aventurarse sin el confinamiento.



"El que quiera igualarse a Suecia está loco. Ellos tienen muchísimas más camas en los hospitales que nosotros y tienen mucha más conciencia. Aquí la gente no hace caso", dijo.



"Influye también la educación, la cultura y lo económico. Allá las personas confían en las autoridades y viceversa. Aquí eso no se puede", precisó.



Honduras se encamina al desconfinamiento por el impacto a la economía que ha provocado la pandemia que azota al país desde el 11 de marzo anterior.

