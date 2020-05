Megan Fox y Brian Austin Green anuncian su separación tras 15 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras 15 años juntos, en los que procrearon tres hijos, Megan Fox y su esposo Brian Austin Green terminaron su matrimonio.

Todo pasó tras revelarse fotografías de la exmodelo con el músico Machine Gun Kelly.

Brian Austin Green (44) confirmó que fue ella la que pidió el divorcio a finales de 2019 y además dio detalles del supuesto romance de la actriz con el rapero.



Al parecer desde hace un año el matrimonio se encontraba en la cuerda floja, según reveló en su programa radial titulado “Context”, la estrella de “Beverly Hills, 90210”.

La pareja lleva meses separada. Precisamente tras el rodaje en Puerto Rico de la película Midnight in the Switchgrass donde conoció al rapero, de 30 años, con el que se le ha visto en Malibú, California.



"Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”, fueron las palabras de Fox. “Me sorprendió y estaba molesto por eso”, aseguró el actor, “pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos”.

El intérprete insiste en que Megan no lo engañó con el músico, "por el momento, son sólo amigos”, afirmó al asegurar que entre él y su exmujer existe una buena relación por el bien de sus tres hijos.

Megan y Brian son padres de Noah (7), Bodhi Ransom (6) y Journey River (3).

En la imagen se ve a la actriz en el auto del rapero. Foto: La Verdad Noticias.

"Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente especial”.



Para el reciente cumpleaños de Megan, Austin Green le dedicó un mensaje que sorprendió a sus seguidores. En su perfil de Instagram, junto a una imagen de una mariposa y una flor, escribió: “Al final las mariposas se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo”.



No es la primera vez que la pareja de Hollywood solicita el divorcio, ya en el año 2015 sorprendieron con la noticia de su separación.