Transportistas dan plazo de 48 horas al gobierno

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras dos meses en estado de calamidad, sin ingresos, conductores de buses y taxis estacionaron sus unidades para exigir al gobierno que los dejen operar.



Desde tempranas horas del lunes, conductores y ayudantes de buses de la capital y de municipios del sur de Francisco Morazán dieron un ultimátum de 48 horas para que el gobierno les resuelva o las protestas y tomas de carreteras serán la salida para ponerle fin a la precariedad en el rubro.



Por segunda ocasión, transportistas de más de 50 unidades de las rutas de Reitoca, Alubarén, Curarén, San Miguelito, La Libertad, Yaguacire, Santa Ana y la aldea Altos de Santa Rosa, entre otros, demandaron alimentos y un bono de combustible.



Reclamos

Los conductores de buses también están en esa lista de espera. Según los afectados, las autoridades solo les dieron “dos bolsas solidarias” y aún no les cumplen con el pago del bono de combustible adquirido desde 2018.



Entre sus exigencias se añadió la renovación de permisos de operación y que se les incluya en la toma de decisiones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).



“Si trabajan en un plan para reactivar el transporte queremos que llamen a nuestra representante legal, ellos la conocen”, señalaron.



Alejandro Cerrato, representante de los conductores de buses en protesta, también apuntó que si no hay dinero “para comprar comida”, mucho menos para pensar en gastos en gel, mascarillas y otros accesorios a instalar en las unidades como parte de un protocolo de bioseguridad.



Taxis

Víctor Aguilar presidente de Ataxis advirtió que “no aguantarán” más prórrogas del IHTT y si no les permiten trabajar las protestas está garantizadas.



“Paramos la entrega de la bolsa, ya no la queremos. Necesitamos que nos dejen trabajar o nos den un bono de 14 mil lempiras, para entregarlo en partes iguales al conductor y dueño de cada unidad”.



Por su parte, Pedro Gómez, presidente de Aiterpt explicó que no es posible que los puntos de taxis se activen para transportar a uno o dos pasajeros.



“Si hacemos eso, ya nos cae la gente (extorsionadores), no podremos hacer nada, la propuesta también incluimos que no tenemos dinero para pagar la matricula”, detalló.



Aunque Ataxis presentó un modelo que ofrece medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, los médicos de Sinager solicitan que las unidades transporten solo a dos pasajeros incluyendo al conductor.



Por su parte, la titular del IHTT, Pyubani Williams, reconoció que el servicio público de pasajeros no puede estar cerrado para siempre, por lo que se trabaja en su reapertura, pero de una forma inteligente.