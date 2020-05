Medidas vigentes en Honduras del 18 al 24 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el aumento de casos positivos del coronavirus en Honduras, las posibilidades de retomar la normalidad parecen postergarse cada vez más.

El pasado domingo vencía la medida del toque de queda absoluto, que se implementó desde el 20 de marzo en los 18 departamentos del país, solo siete días después de la confirmación de los primeros contagios. Sin embargo los repuntes en las cifras han obligado a mantener vigente la medida.

Y pese a las distintas complicaciones que representa el paro de labores en la mayoría de rubros en el país, las autoridades hondureñas continúan considerando que el confinamiento es la única medida efectiva para reducir las cifras del brote vírico. A continuación el recuento de medidas vigentes para esta semana:

1. Toque de queda absoluto

Con el objetivo de reducir los casos positivos de Covid-19, que ya suman 2,798, se decidió prolongar el toque de queda absoluto a nivel nacional, medida que se amplió hasta el domingo 24 de mayo, con el entendido de que puede ser renovada según la evolución que el virus presente durante esta semana.



2. Circulación por último dígito de documento de identificación



Con la ampliación del toque de queda por una semana más, también se prolongó la medida de limitar la circulación de los ciudadanos, con el fin de reducir el número de personas que transitan en las calles y que podrían encontrarse dentro de un mismo establecimiento.



De esa forma, el calendario de circulación quedó dividido de la siguiente manera: lunes 18 de mayo terminación 1, martes 19 terminación 2, miércoles 20 termianción 3, jueves 21 terminación 4 y viernes 22 terminación 5, el sábado y domingo no debe circular ninguna persona -a excepción de aquellas autorizadas por las autoridades.



En caso de que la medida de confinamiento se extienda durante la siguiente semana, entonces se informará sobre el calendario de circulación para los dígitos restantes.



3. Horario preferencial para embarazadas y adultos mayores



La atención especial para sectores vulnerables continúa vigente, por lo que las mujeres en estado de gestación, discapacitados y las personas de la tercera edad pueden acudir a realizar sus diligencias en un horario de 7:00 am a 9:00 am en los supermercados y farmacias, y de 9:00 am a 10:00 am en las agencias bancarias.

4. Medidas de bioseguridad para toda la población



Todas las personas que salgan de sus hogares, independientemente de su edad y el lugar que visiten, deben regirse por las medidas de bioseguridad instruidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), tales como el uso de mascarillas, guantes, gel de manos y distanciamiento de un metro como mínimo.



5. Comercios autorizados para operar



Los bancos, farmacias, supermercados, centros de abastos y gasolineras siguen teniendo permiso para operar de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 de la tarde para que la población pueda abastecerse y realizar sus transacciones en su día de circulación.



Las ferreterías y algunos de los restaurantes de comidas rápidas también continuarán operando, con las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades y en el caso de las comidas, con la modalidad de entrega a domicilio o compras para llevar.



6. Excepciones para circular



Los empleados del Sinager, miembros de instituciones de seguridad del Estado, periodistas y demás empleados de medios de comunicación, personal de salud en el ámbito público y privado, empleados de empresas autorizadas para operar (enumeradas anteriormente) y personas que certifiquen que se dirigen a tratar una emergencia médica, son las únicas personas autorizadas para circular durante todos los días de la semana.

