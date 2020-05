Salma Hayek compartió en Instagram su belleza al natural

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Salma Hayek volvió a mostrar su lado más natural a través de Instagram, en donde compartió una imagen para la que posó sin peinarse y sin maquillaje.



Salma subió una foto que mostraba un close up de ella y destacó que no usará nada de maquillaje. También dejó ver su pelo natural, sin los alaciados o rizados artificiales de siempre.



Para acompañar la foto, que registró más de 308,000 “likes”, Salma únicamente escribió “#mood” y “#hair”, tal vez dando a entender lo relajada que se encuentra mientras pasa la cuarentena por Covid-19.

LEA: Actriz Salma Hayek escandaliza con fotografía en Instagram

Hace unos días Salma ya había mostrado su aspecto más natural en otra imagen en su red de Instagram, en donde tiene 14 millones de seguidores. En esa ocasión también posó sin una gota de maquillaje.



"Siéntete orgullosa de tus raíces", escribió la actriz haciendo referencia a las canas, pues también escribió el hashtag "#silverfox".



En una reciente entrevista para People en Español, la actriz habló de cómo ha cambiado la manera en que se ve al espejo y se acepta.

LEA: Fans aseguran que Eiza González se quitó los implantes de seno



Confesó que ha tenido días en que no se ha sentido nada bien al ver su rostro sin la ayuda del maquillaje, pero con el paso del tiempo esa percepción sobre sí misma ha cambiado.



“Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en cuánto me voy a gustar en 10 años. Cuando veo fotos mías de 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, explicó.

ADEMÁS: Ella es Mathilde Pinault, la hermosa hijastra de Salma Hayek