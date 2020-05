Maynor, Buba y Elis lideran el proceso Coito

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de un año de estar sentado en el banquillo caliente, doce exámenes y casi medio centenar de tripulantes para formar la base de la expedición con la que el seleccionador pretende aterrizar en Qatar 2022.



“Uno tiene que dar el ejemplo con lo que hace dentro del terreno de juego. Todos los que han llegado a la Selección se han esforzado y por algo han llegado, pero más allá de llegar hay que trabajar para mantenerse”, apunta el principal caballo de hierro del proyecto Fabián Coito: Maynor Figueroa.



Con 1,057 minutos sobre el campo, el defensa bimundialista (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) es el único que ha disputado los 12 partidos del proceso y es el que más ha jugado en la Selección desde que Fabián fuese presentado como entrenador de Honduras el 21 de febrero de 2019.



“Maynor lo ha confirmado en la cantidad de partidos jugados, pero en nuestro pensamiento hay más de un jugador muy importante, desde lo humano, el liderazgo y por supuesto que hay que confirmarlo con el rendimiento”, reconoce el técnico de la Bicolor, Fabián Coito, antes de revelar que ya tiene una base definida “en un 75 por ciento”.



Y Maynor, con 37 años, es el más veterano entre todos los llamados y encabeza una columna vertebral sustentada en los legionarios.



Cerca de Figueroa se encuentra el portero del Real España, Luis López, con 990 minutos jugados en 11 encuentros. “Se le ha brindado confianza y creo que Buba tiene claro que es un futbolista importante para nosotros”, argumenta Coito.

Vea: ¿Quién es el uruguayo Fabián Coito?

Nueve de 11 son legionarios

Atrás de Buba están el delantero del Houston de la MLS, Alberth Elis (915 minutos en 11 duelos); el lateral izquierdo de Motagua, Emilio Izaguirre (711 minutos en 9 juegos); el volante del Alajuelense de Costa Rica, Alex López (638 minutos en 9 juegos), y el central de Marathón, Henry Figueroa (630 minutos en 7 partidos).



El 11 con más tiempo sobre el terreno de juego lo completan Félix Crisanto de Motagua (615 minutos), Luis Garrido del Córdoba de la tercera de España (552), Michaell Chirinos del Olimpia (452), Bryan Acosta del Dallas de la MLS (432) y Carlos Pineda del Olimpia (405).



De ellos, solo dos han permanecido jugando en la Liga Nacional durante el proceso -Buba y Pineda-. Los restantes nueve están o estuvieron en el extranjero en algún momento de la era Coito. ¿Por qué esa base se sustenta en legionarios?



“Lo primero era crear una identidad y esa identidad es mucho más fácil y necesario lograrla con futbolistas de experiencia. Es muy difícil que jugadores jóvenes sean y generen ya por sí un cambio”, defiende el adiestrador uruguayo.



Esta fuerza foránea no es de ahora. En el último partido del técnico colombiano Jorge Luis Pinto al frente de Honduras (en el repechaje ante Australia rumbo al Mundial de Rusia 2018), siete de los 11 titulares participaban en el extranjero y cuatro en la Liga Nacional.



“Me gustaría seguir viendo a los del ámbito nacional. Eso no quiere decir que no se van a considerar a los de exterior porque los del extranjero tienen cosas ganadas que van incorporando producto de sus competencias, que son intransferibles y a las cuales no se puede renunciar”, sostiene Coito.

También: Sonriente y tranquilo, así se fue Coito a sus vacaciones

Convocó a 44 jugadores

Al analizar ese 11 de más fútbol, se encuentra un portero, cuatro defensas, cuatro volantes y dos delanteros. Esto generaría un tradicional 4-4-2 en cuanto al parado táctico que se armaría por la posición en la que juegan esos futbolistas.



“El biotipo del jugador hondureño marca futbolistas de largos recorridos y potentes, por lo tanto para esa característica del juego más que en las posiciones no es difícil encontrar. Lo que pasa es que a veces el juego nos propone situaciones, hay pocos espacios y es difícil imponer la capacidad física en recorridos largos”, expresa Coito, quien debutó con la H el 29 de marzo del año anterior.



Desde su estreno en el 0-0 ante Ecuador, en Harrison, Estados Unidos, el adiestrador ha convocado 44 distintos jugadores para afrontar los partidos.



“Yo estaba claro que había que ir logrando la repetición de futbolistas para que se fuera ganando en la formación del grupo y en la identidad. El número de convocados se va dando con el recorrido. Lo que sí iba a intentar desde un principio es que no fuera permanente la variación en las listas de grandes cantidades de jugadores”, respalda el técnico.



De los 44 citados, 36 participaron al menos un minuto, pero hubo ocho que no jugaron: Marcelo Santos, Danilo Acosta, Kervin Arriaga, Omar Elvir, Deybi Flores, Rafael Zúniga, Denovan Torres y Bryan Bernárdez.



“Por supuesto que me hubiese gustado darles minutos. Tenemos a futbolistas en mente para incorporarlos. No se podía poner jóvenes en medio de un momento complejo, había que revertir la situación para de a poco irlos incorporando a un grupo positivo y con cosas claras”, sustenta el DT.

De su interés: Las sorpresas en la primera convocatoria de Coito con Honduras

Rendimiento del 58 por ciento

Considerando a algunos seleccionados que militaron tanto en el ámbito local como en el extranjero, la Primera División de Honduras suministró 27 futbolistas y las competiciones extranjeras 25.



Las ligas internacionales que aportaron esos jugadores son la de Estados Unidos (6), Costa Rica (5), México (3), Portugal (3), Italia (2), España (2), Escocia (1), Venezuela (1), Canadá (1) y Bélgica (1).





“Me gustaría ver más fuerte la legión, pero esa es una tarea que nos ocupa para generar un cambio en la percepción del futbolista hondureño. Y ese cambio tiene que empezar por nosotros en cada partido: dejando una buena impresión, logrando buenos resultados y formando futbolistas, aparte del profesionalismo de ellos”, afirma el técnico de 53 años.



Son 26 los clubes que han inyectado a la Selección, de los cuales los mayores aportantes son Motagua (9), Olimpia (8), Marathón (4), Alajuelense de Costa Rica (4), Real España (3), Houston de la MLS (2), Lobos BUAP de México (2) y Tondela de Portugal (2).





“Hay que volver a poner futbolistas en la liga mexicana y en Europa, ya que solamente tenemos a Anthony Lozano en España, Jonathan Rubio en la primera de Portugal, Róchez en la segunda de Portugal y Kevin álvarez por debutar en Suecia”, apunta Coito, quien acumula una docena de juegos con la H.



Sus 12 partidos se distribuyen en tres frentes: cinco en amistosos, cuatro en Liga de Naciones y tres en Copa Oro. En esos duelos, ganó seis, empató tres y perdió tres.



Sus números reflejan un rendimiento del 58.33 por ciento después de cosechar 21 de 36 puntos posibles.





“Ojalá este parón (por el coronavirus) no afecte lo que venía siendo el proceso en cuanto a seguir teniendo partidos que nos permitan observar futbolistas, para cuando llegue el momento de la eliminatoria, que es lo más importante, llegar ya con una idea consolidada”, deseó el dueño del timón de la Bicolor.



Metido en semifinales de la Liga de Naciones y en la fase final rumbo al Mundial 2022, el proceso Coito camina por buena ruta.

Además: Así llegó vestido Fabián Coito a su presentación