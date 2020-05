Un triple virus, el nuevo enemigo que amenaza salud de capitalinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si no tuvieran suficiente con la inesperada llegada del coronavirus, que está causando estragos en la salud de las personas y ha llevado a muchos a la muerte, el inicio del invierno viene con más problemas bajo la manga, afirman expertos.



Antes del Covid-19, el país ya se ha enfrentado con otros virus y enfermedades, en especial las vectoriales.



Una de las que se niega a abandonar los hogares de los capitalinos y que convive con la pandemia del coronavirus es el dengue.

Para el doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud y neumólogo del Hospital del Tórax, el Distrito Central y sus alrededores son de los principales afectados por las enfermedades transmitidas por vectores.



“El dengue es una de las enfermedades que sigue produciendo muchas personas infectadas, no se ha podido controlar la epidemia y no solo provoca la hospitalización de las personas, sino que hay algunas que pierden la vida por esta causa”, manifestó el galeno.



Según el neumólogo, “el Gobierno con las medidas implementadas hasta ahora no ha podido controlar la epidemia del dengue y ya lleva cerca de dos años”, apuntó.





Invierno, mayor amenaza

Aguilar advierte que en el ciclo histórico anual es en la época lluviosa cuando se da la aparición de una enorme cantidad de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades.

“Para esta época del año (invierno) se disparan estas enfermedades (vectores).



También repuntan las gastrointestinales, particularmente en los niños, aumentan los casos de diarrea porque el consumo de agua es una de las grandes deudas sociales que el país tiene”, lamentó.

“Si el Estado de Honduras no puede proveer a sus habitantes el acceso al agua, seguiremos teniendo una enorme cantidad de enfermedades que son transmitidas por vectores”, advirtió.



“Indudablemente están relacionadas con la calidad del agua con el hecho de que los hondureños tenemos que acumular el líquido en baldes y pilas, agregándole el manejo de los desechos sólidos, con esto tenemos el cultivo perfecto para que estas enfermedades puedan emerger y se constituyan en gran lastre en el pueblo capitalino en particular”, explicó.







Más enfermedades

Pero las afecciones causadas por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, zika y chikungunya, no son las únicas que cercan a la población local.



El presidente de la Asociación Nacional de Epidemiólogos, Mario Mejía, explicó a EL HERALDO que Honduras desde el 2009 hasta este año ha tenido brotes de diversa naturaleza, recordando la influenza H1N1.



“Esa enfermedad en ese momento era una cepa nueva, como lo es ahora el Covid-19. A pesar de que una gran cantidad de personas se enfermó y que una pequeña cantidad falleció por el H1N1, se esperaba que a partir de ahí se fortalecieran los sistemas de vigilancia, de laboratorio y de atención”, lamentó.



No obstante, resaltó que la pandemia del H1N1 dejó algo grato: la vacuna que se aplica cada año a los niños y a los mayores de 60 años.



Indicó que los brotes son producto de los arbovirus, como el dengue, ya que asegura que es endémico en el país y que en ciertas temporadas presenta repunte de casos.



“Hasta la fecha consideramos que de dengue tenemos una epidemia sostenida que ya va sobrepasando los dos años y esperemos a ver en el transcurso del año cómo sigue su comportamiento”, señaló.

El infectólogo dijo que el riesgo con la llegada de las lluvias es recibir a pacientes con triple virus, es decir que pueden contraer coronavirus, dengue y tosferina, o ya sea combinada con otras como neumonía, ya que asegura que son enfermedades provocadas por diversos virus y que esto agravaría su estado de salud, incrementando su riesgo de fallecer. Los expertos llaman a la población a aumentar las medidas de bioseguridad, de cara esta semana a la reapertura inteligente de la economía.