Los traficantes de las credenciales no votarán dos veces

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Comprometida a erradicar lo que ella llama “el manoseo y el abuso” de los resultados de las elecciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, aseguró que las primarias y generales nadie las detiene. A pocos días o semanas de que el Congreso Nacional apruebe la nueva ley electoral, esta funcionaria dialogó con EL HERALDO. A continuación lo que dijo.



¿Como presidenta del CNE garantiza que habrá elecciones primarias y generales?

Como consejera presidenta y como ciudadana, garantizo que cumpliré el mandato constitucional y no se modificará fecha ni se alterará la voluntad popular para la realización de las elecciones primarias ni generales de 2021.



¿Pero algunos políticos siguen insistiendo con que no habrá sobre todo primarias?

Que los juzgue el pueblo por esa irresponsable declaración sin pruebas. Si alguien intentara modificar las fechas o un fraude, no dude que sería la primera en denunciarlo.

Siendo así como lo asegura usted, ¿cuándo hará la convocatoria el CNE a elecciones primarias?

La Ley Electoral manda a convocar seis meses antes de la celebración de las elecciones. El CNE convocará para elecciones primarias el 13 de septiembre próximo.



¿Cuál será el costo de las primarias o cuál es la proyección del CNE?

Trabajamos en la proyección y determinación de los costos con las nuevas variables.



¿Se van a celebrar las primarias con la nueva identidad o con la actual?

Las elecciones primarias están planificadas con un nuevo censo y nueva identidad en garantía de erradicar parte del fraude. Entendemos que hay retrasos y será el RNP quien deberá responder.



¿Cuál es la propuesta del CNE ante el Congreso para que garantice transparencia en la transmisión de resultados?

La transmisión de los resultados debe estar bajo responsabilidad del CNE y su Dirección de Sistemas. Licitar los servicios de empresas no debe hacerles dueños de la información y los códigos fuentes, por ello se deben transparentar 100% todos los procesos y fijar las reglas para la ejecución de las pruebas y la divulgación, evitando el manoseo y el abuso. Esto es fundamental.

¿Cuál es su punto de vista en relación con las credenciales?

El Pleno del CNE propone tres delegados propietarios designados por los partidos mayoritarios; dos delegados propietarios escogidos aleatoriamente del listado de cada Mesa o Junta Receptora de Votos y un observador nominado por cada uno de los partidos minoritarios.



Todos los delegados deberán estar registrados en el cuadernillo de la Mesa o Junta a la que se asignen. No entregaremos credenciales en blanco, que se olviden los traficantes porque no podrán votar dos veces.