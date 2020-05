Salvador Moncada: "En Honduras se están haciendo muy pocas pruebas diagnósticas"

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El prestigioso científico hondureño Sir Salvador Moncada señaló que en Honduras se están realizando muy pocas pruebas PCR para diagnosticar casos positivos de coronavirus (Covid-19).

Desde su residencia en Londres, Inglaterra, el reconocido especialista conversó a través de una videollamada de WhatsApp con EL HERALDO sobre el avance de la pandemia en el mundo y el comportamiento que está teniendo en Honduras. A continuación lo que el científico dijo.

¿Cómo ve el avance de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial?

Esta pandemia se ha movido desde Asia para Europa y después para América, donde está golpeando a los países muy duro, no solo a Estados Unidos, sino los países latinoamericanos y entre los más golpeados está Honduras.

¿Cómo se debe enfrentar ese nuevo enemigo sin una vacuna y tratamiento?

Con las medidas de bioseguridad que son importantes, a falta de una medicina que tenga un efecto curativo y a falta de una vacuna que faltan muchos meses para que se encuentre y se distribuya, si es que se encuentra alguna, las medidas de bioseguridad que se han probado en todas partes son las más importantes de tomar y esas son: el lavado frecuente de manos, distanciamiento social, la cuarentena de la gente que está infectada y lo demás que ha sido eficiente en países de Asia, en algunos de Europa y en América Latina.

¿Cómo lograr aplanar la curva y evitar muchas muertes por Covid-19?

Habría que hacer un rápido proceso de educación de la población para que entienda y siga las medidas de bioseguridad, habría que asegurarse de alguna manera que podemos hacer la cantidad de pruebas que se necesitan para saber cómo es la distribución del Covid-19 en el país.

¿Es adecuada la cantidad de pruebas que se están haciendo en Honduras?

En Honduras se están haciendo muy pocas pruebas diagnósticas y por el momento no sabemos cuántos infectados tenemos ni dónde están todos estos infectados para poder seguir este proceso de separación y distanciamiento de la gente que está infectada para que no se siga dispersando la enfermedad.

¿Cuántas pruebas se deberían hacer a diario?

La mayor cantidad posible y seguramente miles de pruebas, eso debería ser determinado por los epidemiólogos para que sepamos exactamente qué es lo que necesitamos para tener una idea de la distribución de la infección.

¿Qué refleja que Honduras tenga una de las tasas de mortalidad más altas del continente (5.4%)?

La tasa de mortalidad es muy difícil de determinar porque no sabemos el número total de casos infectados, por el momento se sabe que alrededor del 40% de la gente que se infecta tiene síntomas muy leves o no tiene síntomas y no se cuenta cuando se calcula la tasa de mortalidad

¿Cómo avanza el ensayo clínico Solidaridad de la OMS que realizan junto a otros especialistas hondureños?

El estudio recoge las medicinas que se han sugerido que podrían tener un efecto y las pone en un estudio aleatorio, un estudio multinacional y multicéntrico para que al final sepamos cuáles tratamientos funcionan y cuáles no. Mientras eso suceda, estamos con los ojos cerrados recomendando cosas que no sabemos si funcionan. El estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos va a dar algunas respuestas claras con respecto a esa problemática.

¿Cuántos pacientes se requieren para realizar ese estudio?

Son alrededor de 10,000 pacientes de los países que participan para tener un resultado que pueda ser creíble.

¿Qué va a pasar al finalizar el estudio?

Primero vamos a saber si alguno de ellos funciona o no y después, si alguno funciona, se va a recomendar el tratamiento más eficiente.

¿Cómo ve el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en Honduras con más de 2,200 casos?

Esto solo es el principio del problema, estamos frente a un problema que se va a ir desarrollando durante varios meses, los servicios de salud de nuestros países y especialmente de Honduras no están preparados para ese tipo de trabajo, durante muchísimos años no se ha invertido en salud pública y ahora nos encontramos con que no tenemos los recursos ni la gente preparada para enfrentar este tipo de problema, seguramente van a terminar sufriendo mucho más que los países europeos o asiáticos.

¿Qué recomendaciones puede hacer a las autoridades de Salud para que los servicios de salud no colapsen?

Necesitamos hacer muchas más pruebas, necesitamos determinar cuál es la gente que está infectada, necesitamos tener la posibilidad de separar la gente infectada de la no infectada para poder empezar a pensar en abrir la economía que es necesario. El problema es que en Honduras el tamaño de la economía es muy grande, se deben tener planes de seguridad alimentaria para ayudarle a la población más desprotegida porque se vienen meses difíciles, eso se debería estar planeando.

¿Qué recomienda para la reapertura de la economía en el país?

Que se haga con base al testaje (pruebas) de la población y con base a la posibilidad de seguimiento y separación de la gente no infectada. Lo más importante son las medidas de bioseguridad, que debería estarse trabajando mucho en eso, para asegurarse que se siguen las recomendaciones y se respetan para que no se siga dispersando la enfermedad.