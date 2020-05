Perú evalúa realizar pruebas rápidas de Covid-19 cuando reabra fronteras

LIMA, PERÚ.- Perú evalúa llevar a cabo pruebas rápidas de COVID-19 y cuarentenas en ciertos casos cuando reabra sus fronteras, lo que aun demorará algunos meses, dijo a la AFP el canciller Gustavo Meza Cuadra.



"Reabrir fronteras aún no está en el plan, vamos a tener que asegurar mecanismos sanitarios como pruebas rápidas y cuarentenas", señaló el jefe de la diplomacia peruana.



"No hay fecha por el momento", agregó, en medio de rumores de una eventual reapertura a partir de septiembre.



Perú lleva 60 días con sus fronteras y aeropuertos cerrados, desde que el 16 de marzo se decretó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.



"De acuerdo a la evaluación de los equipos técnicos del sector, no tenemos las condiciones para permitir vuelos", aseguró el 24 de abril el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Lozada.

Los únicos aviones autorizados a aterrizar desde marzo fueron los denominados "vuelos humanitarios", que repatriaron a miles de peruanos varados en Europa y América del Norte, principalmente.



A su vez, más de 12,000 turistas extranjeros, la mayoría estadounidenses, salieron de Perú en vuelos del mismo tipo en estos dos meses.



Un avión venezolano con cerca de 200 migrantes de ese país fue uno de los últimos en salir de Lima, hace una semana, según la cancillería.



Perú es uno de los países más afectados de la región por el COVID-19, con más de 88,000 casos confirmados y más de 2,500 muertos.