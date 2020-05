El tenso día que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se reencontraron

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La mala relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es un tema que nunca sale de foco. El calvario empezó en 1997, cuando decidieron separarse definitivamente tras estar seis años juntos a su hijo José Eduardo.

Años después, el hijo de los actores reveló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sus padres hicieron un pacto para minimizar los rumores sobre su pésima relación. Todo consistía en programar una participación especial de Ruffo en un programa que producía y protagonizaba el comediante.



"Lo poco que recuerdo de esa ocasión, es que yo habré tenido unos ocho años, supongo. No estaban bien en esa situación y mi papá se lo propuso a mi mamá (salir en el programa), como para callar chismes, muchas cosas que se estaban diciendo, aunque realmente sí estaban mal ellos", detalló José Eduardo.

VEA: La respuesta de Victoria Ruffo cuando le mencionan a Derbez

+Derbez detalla el primer encuentro entre Alessandra y Victoria Ruffo



Aunque el ambiente tenso en las grabaciones era evidente, José Eduardo asegura que fue bonito verlos juntos.



"De chiquito esa fue una de las veces que yo los vi juntos y recuerdo perfectamente que cuando estaban arreglando a mi mamá, antes de entrar a grabar, su relación fue muy seca, muy de: '¿Cómo estás Victoria?', 'Bien Eugenio, ¿tú?,vamos a hacer esto y esto'. Recuerdo que a mí me dio gusto verlos juntos, entonces de una u otra forma se sintió bonito', confesó.



Finalmente dijo que no sabría dimensionar si a él le afectó la mala relación de sus padres: "El que la sufre ahí es el hijo… Yo quiero suponer que en su momento sí (le afectó), no recuerdo tampoco si la sufrí o no".

ADEMÁS: Critican a Aislinn Derbez por lucir “esquelética” en traje de baño