"Safaera" de Bad Bunny vuelve a Spotify ¿qué había pasado?

SAN JUAN, PUERTO RICO.- "Safaera", el reciente éxito del artista puertorriqueño Bad Bunny, parece haber encantado a sus fanáticos quienes no toleraron que la plataforma musical Spotify eliminara el tema de las listas de reproducción.



El pasado jueves los usuarios de la aplicación comenzaron a denunciar que la canción había sido sacada, pese a que se ha colocado como una de las más escuchadas.

VEA: Las 10 canciones más populares de la semana en Spotify



El mismo Bad Bunny dejó ver su preocupación al respecto durante una transmisión en vivo junto a su colega, René, mejor conocido como Residente. “Chico mira, estoy preocupado René, ayúdame, tú tienes experiencia. Me bajaron un tema de Spotify, ‘Safaera’, me enteré ahorita. Yo sé por qué, pero no voy a decir porque es Top Secret y se puede armar un bochinche”, dijo el artista urbano.



Muchas personas comenzaron a protestar en contra de la compañía y amenazaron con cerrar sus cuentas y desinstalar la app de sus teléfonos si el tema no volvía al catálogo de reproducciones.

ADEMÁS: Bad Bunny, el príncipe del Trap en Latinoamérica



Las presiones parecieron surtir efecto y en horas de la noche del viernes "Safaera" ya estaba nuevamente disponible, junto a un pronunciamiento de Spotify México a través de su cuenta de Twitter.



"Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo "Safaera" en Spotify. No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes. Diablo, qué Safaera...", decía textualmente la publicación.