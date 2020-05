Suyapa Molina: Por ahora no hace falta nada, todo se tiene

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta de la Junta Interventora del Hospital Escuela, Suyapa Molina, declaró que el equipo de bioseguridad se está dando conforme con la existencia y a una programación diaria a todo el personal asistencial.

“El equipo se tiene programado y de acuerdo con esa programación es como se va haciendo, como no hay mucho en el mercado, pero no hemos dejado de tener, no los hemos dejado nunca sin nada, siempre se hace la programación”, justificó Molina a EL HERALDO.

“En este momento hay insumos que duran diez días, otros que son para un mes y ahí vamos, porque no podemos tener todavía suficiente alcance”, reconoció.

“Cuando nos hemos quedado cortos, no desabastecidos, es porque las casas -oferentes- no nos han ofertado, pero ahorita no hace falta nada, todo se tiene”, insistió. A los médicos residentes se les ha estado dando insumos para que cubran una semana, ahora se va aumentar para que lo hagan por dos semanas y ellos lo deben administrar de la mejor forma, recomendó.

Sobre los contagiados indicó que casi todo el personal de Salud está afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde se solicitan las pruebas y ellos se encargan de realizarlas, el problema es que les han informado que están cortos con la pruebas.

“A todo el personal que tiene contacto con un Covid positivo se le hacen las pruebas y es ahí donde se ha detectado que algunos de los recursos médicos -igual que todos en el mundo- se han contaminado”, refirió.