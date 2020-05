Honduras tiene déficit del 75% en aplicación de pruebas PCR para detectar Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La piedra en el zapato para conocer el nivel de infectación real del Covid-19 en Honduras continúa siendo la escasa cantidad de pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) aplicadas.



Desconocimiento en el avance de la curva y dudas sobre el pico de la enfermedad que ya está en la fase exponencial guía a ciegas la toma de decisiones de las autoridades.



Al cumplirse este viernes dos meses de iniciado el confinamiento tras la llegada del virus al país, expertos consultados por EL HERALDO coinciden que se deberían de realizar un promedio de 2,000 pruebas al día, pero hasta ahora, y particularmente en las últimas dos semanas, solo se hacen poco menos de 500, lo que significa un déficit promedio del 75 por ciento.

Paradójicamente, la única vez que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció que se superó los 500 tests fue cuando la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, con participación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), repitieron 94 pruebas, hecho que fue develado por la Unidad de Datos de EL HERALDO.



Honduras, con 9,288 pruebas realizadas a la fecha, mantiene una relación de 921 test por cada 100 mil habitantes y continúa siendo el país de la región que menos análisis aplica y tiene la letalidad más alta con un 5.7 por ciento.

Dos meses

Con 133 personas fallecidas en dos meses, el Covid-19 empieza a mostrar su poder destructivo. El jueves se reportaron 10 fallecidos, 16 recuperados y 449 pruebas realizadas, de las cuales 63 resultaron positivas.



Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS de San Pedro Sula, explicó a EL HERALDO que “el panorama para la pandemia del Covid-19 en Honduras no es bueno, estamos en fase exponencial, llegando a la etapa cinco, donde perdemos el control y nos comenzará a saturar los sistemas de Salud”.

Consideró que el error principal en el país fue el mal manejo de las estadísticas, “mal manejo de pruebas realizadas, no nos preparamos con tiempo en lo más importante, decidimos hacer compras incorrectas, no nos preparamos con los medicamentos, son desaciertos”.

En relación con las pruebas dijo que al menos deberían de aplicarse 1,500 al día: “La aplicación de pruebas es lo más importante para establecer cuándo será el pico de la enfermedad. Las pruebas son la base de la información estadística para tomar las decisiones más importantes”.



Tito Alvarado, infectólogo y salubrista, coincidió que las pruebas son el Talón de Aquiles en el país: “Al menos deberían aplicarse de 2,000 a 3,000 PCR para conocer la realidad con respecto al virus, pero lo más que pienso puedan llegar a aplicar en el país son 1,000”.

Retos

A nivel centroamericano, Honduras continúa siendo el país con los peores resultados con respecto al Covid-19.



El país tiene una letalidad del 5.7 por ciento, siendo la más alta de Centroamérica, y con respecto a la aplicación de pruebas ocupa el cuarto lugar atrás de Panamá (45,873), El Salvador (48,813) y Costa Rica (18,388), superando únicamente a la vecina Guatemala (7,200).

Marco Tulio Medina, docente e investigador científico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también enfatizó que en los dos meses el tema de las pruebas es lo que más preocupa pues no permite obtener un panorama claro del comportamiento de la enfermedad aunque asume que al igual que en Europa a los tres meses se comenzará a salir.



“La falta de pruebas ha sido un gran problema, se necesitan más pruebas PCR y pruebas rápidas para seroprevalencia, para evaluar la situación de inmunidad”.



Al igual que los otros expertos, consideró que al menos se deberían practicar entre 2,000 a 3,000 pruebas PCR al día.



Medina argumentó que posiblemente “alcancemos ya la fase de crecimiento en el mes de junio... el problemas sería reabrir demasiado rápida la economía y permitir aglomeración de gente que ocasione un pico nuevo, pero ese debe estar en las grandes ciudades, porque el resto del país ha sido mas leve”.



Al análisis se sumó la infectóloga y exministra de Salud, Elsa Palou, que comentó a EL HERALDO que desde marzo solicitaron desde la Plataforma de expertos que realizarán entre 2,00 a 3,000 pruebas al día, pero que el Estado por diversas circunstancias no ha podido, llegando lo más a 500 pruebas.

“Desde marzo en la plataforma recomendamos 2,000 pruebas diarias para conocer hasta dónde ha penetrado el virus en el país, pero por diferentes razones el Estado nunca pudo ampliar”, dijo.



Mencionó que “nuestros vecinos hacen 2,000 pruebas al día, pero nosotros fallamos, no habían kits de extracción, faltaron insumos, se recomendó abrir varios laboratorios en el norte, sur, occidente y solo se logró abrir el de San Pedro Sula, se pidió comodatos con los laboratorios privados, pero se hizo tarde”.



La experta ve complicaciones a futuro: “El panorama es un poco preocupante, en las últimas tres semana se cuadruplicaron los casos, teníamos 510 en la semana seis y subimos a nivel 2,080 casos en la semana nueve, si seguimos con esa tendencia estaríamos triplicando los casos en 15 días”.



Salud insiste que pruebas repetidas vinieron del IHSS

La Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan la disputa sobre quién es el responsable de 94 pruebas repetidas que fueron contabilizadas en dos informes, anunciados en Cadena Nacional y cuyos errores fueron evidenciados por la Unidad de Datos de EL HERALDO.



Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, reiteró que pese a que la información pasó por la Unidad de Vigilancia de la Sesal se pudo evidenciar que la raíz se originó en el IHSS de San Pedro Sula.



“Se identificó que los técnicos del Seguro Social en San Pedro Sula no habían depurado la base del día y por error involuntario enviaron la información completa a la Unidad de Vigilancia en Tegucigalpa”, argumentó la ministra.



Flores, además, destacó que están expuestos a errores aunque no es lo que desean que suceda.



“Esperamos comprensión, errores se cometen, en estos casos es bastante difícil. Nuestra gente ya casi no duerme, no come, pero se hacen acciones muy buenas para salvar la vida de muchas personas”, aseguró.



Se consultó a Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia, si ya le habían mandado la información desde el IHSS de San Pedro Sula para depurar los datos -había mencionado que estaban en espera- pero, molesta, aseguró que “ya dije lo que tenía que decir”.

