La vacuna contra la covid-19 estará lista en un año siendo "optimistas"

LA HAYA.- La existencia de una vacuna contra la covid-19 en el plazo de un año es una previsión "optimista", estimó el jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que afirmó que está dispuesta a "garantizar" que el tratamiento esté disponible en toda la Unión Europea, sea donde sea que se desarrolle.



"Existe la posibilidad si todo se desarrolla como está previsto que algunas (vacunas) se encuentren listas para ser aprobadas de aquí a un año", dijo Marco Cavaleri, director de estrategia de la EMA, en una videoconferencia.



"Son previsiones basadas en lo que vemos. Pero debo subrayar de nuevo que esto sería en el mejor de los casos. Sabemos que las vacunas en desarrollo pueden no llegar a autorizarse y desaparecer", añadió. "Sabemos también que puede haber retrasos", advirtió.



La EMA, con sede en Ámsterdam, se muestra "escéptica" frente a las informaciones que apuntan que una vacuna podría estar lista en septiembre.



Preguntado sobre la advertencia del grupo farmacéutico francés Sanofi, Cavaleri declaró que la EMA "garantizará" que "todos los ciudadanos europeos" tengan acceso a la futura vacuna.



Sanofi afirmó el miércoles que podría destinar a Estados Unidos las primeras vacunas contra el coronavirus, puesto que las autoridades de este país han invertido en su desarrollo.



"Ya que se trata de un problema mundial, espero que podremos tener un acceso precoz" a la vacuna, insistió Noël Wathion, director ejecutivo adjunto de la agencia.



La EMA es responsable de aprobar los medicamentos para los 27 países de la Unión Europea. A raíz de la pandemia, ha acelerado el proceso de autorización para las vacunas que, normalmente, puede llegar a entre 10 y 15 años, según la institución.



Cavaleri minimizó por otra parte, los miedos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus "no desaparezca nunca".



"Pienso que es un poco prematuro pronunciarse, pero tenemos razones para ser optimistas sobre el hecho de que las vacunas van a llegar", dijo. "Me extrañaría que no lleguemos a encontrar una vacuna contra la covid-19".