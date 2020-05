Don Chezina muestra apoyo a militar despedido por bailar playero en TikTok

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El famoso baile de playero de Esdras Samuel Laynez Berríos al ritmo del Tra tra tra de Don Chezina se viralizó y el mismo cantante mostró su apoyo al joven hondureño que recibió una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas tras la publicación del video.



El artista publicó en su cuenta de Instagram el video del joven hondureño bailando uno de los éxitos que lo hizo famoso en 1998. En el post escribió: "Esperamos que recupere su trabajo".





La noticia del cese de Laynez Berríos se viralizó rápidamente en Internet luego que los usuarios de redes sociales, en señal de apoyo, se grabaran haciendo los mismos pasos que el joven militar.

En la publicación de don Chezina los catrachos le explicaron la situación del militar que hoy perdió un trabajo por sumarse a una de las redes más populares entre los millenians durante la cuarentena por el coronavirus.

Su pasión

En una entrevista con EL HERALDO, Esdras Samuel aseguró que su pasión siempre ha sido el baile, desde que tenía 4 años y que no piensa dejar de hacerlo por las decisiones que tomaron las autoridades de la institución, a la que asegura no le guarda ningún rencor.



Por su parte, su madre consideró injusta la decisión de los superiores argumentando que su hijo no estaba haciendo nada malo.



El joven militar era el sustento de su familia; con su salario ayudaba con los gastos de sus hermanos, papás, esposa e hija.