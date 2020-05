Michelle Renaud luce su rostro al natural por primera vez en 15 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con un selfie recostada en la cama, la famosa Michelle Renaud se mostró sin maquillaje por primera vez en 15 años.



La actriz mexicana compartió un mensaje en el que asegura que se siente muy feliz y natural debido a la cuarententa obligatoria por el Covid-19.

"Esta cuarentena me tiene muy al natural y feliz .. después de 15 años con maquillaje diario, me doy cuenta que odio tener que maquillarme ¿Tú te estás maquillando en estos días? ¿Por?", preguntó.



Los comentarios de sus compareñas no tardaron en llegar: "Bellísima Mich!", escribió su colega Ana Martín.

Desde su cuenta de Instagram, Michelle ha estado compartiendo varios videos sobre sus días durante el confinamiento y también llevándoles a sus fans un resumen de su recuperación luego de haberse quitado los implantes de busto que tenía hace cuatro meses.