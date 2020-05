Karla Pavón: “El IHSS de San Pedro Sula envió un informe con pruebas repetidas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 94 resultados positivos de Covid-19 que aparecen repetidos en los comunicados 60 y 61 difundidos el 7 y 8 de mayo por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y que fueron detectados por la Unidad de Datos de EL HERALDO, ya tienen un responsable.



Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, reconoció que esa dependencia es responsable por el error. En una entrevista concedida a EL HERALDO ella cuenta los detalles de lo que ocurrió:



¿De dónde provino el error en los resultados repetidos que se anunciaron en dos boletines diferentes?

Se pudo constatar que el Seguro Social de San Pedro Sula mandó repetida una información que ya habían enviado una semana antes.

¿Cómo fue que no se detectó que eran repetidos?

Antes de publicar esos casos hubo dudas, por la cantidad que se registraron ese día, yo llamé a la epidemióloga de San Pedro Sula y me corroboró los casos, la duda era porque no habíamos tenido tantos casos, pero se confirmó que sí y si no las publico, en San Pedro Sula ya tenían las cifras con ese número de casos, y me iban a decir que estoy omitiendo casos y no es así, trato de apegarme a la verdad.



¿Cuántos casos son y qué repercusiones tienen en la realidad que vive el país?

Son aproximadamente entre 90 y 95 casos los que se van a restar del Seguro Social, esto no cambia ningún dato de los hospitalizados o recuperados, son casos que nosotros tendríamos que corregir el informe 61, no se omitieron pacientes, aquí no es que se cubrió casos, más bien son casos repetidos y no es conveniente, porque en la curva de casos puedo dar una percepción de ir bajando, debo quitarlos, cerciorando donde se van a quitar, en ningún momento se ocultó información.



¿Por qué no se han realizado las correcciones?

Vamos a restar estos resultados, quedaron en enviarnos información del Seguro Social, porque para restarlos necesitamos saber a quién le voy a restar, pero hasta el día de hoy el Seguro no ha enviado esa información, no solo es quitar, son los nombres repetidos y ubicación.



¿Qué cree que pasó en el Seguro Social para enviar resultados de una semana atrás?

Quiero pensar que fue la premura, no cortaron la base y me mandaron todo el acumulado, nosotros hemos hecho tantas pruebas sin fallas y el Seguro solo nos ha hecho el 4 por ciento del total y salió el error, ellos empezaron tarde y están escasos de reactivos.

Ahora que ya se identificó la vulnerabilidad, ¿qué pueden hacer para que no se repita?

Estamos implementando un nuevo sistema de información con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de tener un nuevo sistema para cometer la menor cantidad de errores posibles, el modelo nuevo es avalado por la OPS.



¿Reconocen la responsabilidad?

Reconocemos la responsabilidad del error, asumo la responsabilidad, es difícil trabajar en estas condiciones, hay premura en decir la verdad. Salud reconoce que se equivocó pero emprende nuevos sistemas de vigilancia, lo positivo es que vamos a repotenciar algunas áreas.



¿Aceptan el descontento de las personas por el error?

Debemos ver más el panorama de servicio que los errores, de los errores aprendemos a ser más eficaces, exigentes, tenemos una pandemia, una presión de cansancio, críticas que desaniman a los médicos, está en entredicho mi nombre, mi reputación, mi profesionalismo por una falta involuntaria, sin mala intención y se está corrigiendo, diciendo la verdad a la población, les damos datos reales, lastimosamente existió el error.



¿Cuál es la capacidad del Laboratorio Nacional de Virología?

Nosotros estamos trabajando en una montada, en una carga, se procesan en la máquina que tenemos 96 pruebas, entonces en el día podemos hacer tres cargas, 270 pruebas por cada laboratorio, entonces, con San Pedro Sula serían 540 más 40 del privado y las del Seguro Social que depende de sus reactivos y varía, serían unas 600 pruebas, se planifica ampliar más la capacidad.

¿Cómo están con el tema de la mora en los resultados?

Teníamos una mora de mil muestras pero ya estamos al día en Tegucigalpa, no hay atraso en las pruebas. San Pedro Sula tenía una mora de 250 pruebas pero en estos días la sacó. Muchas veces la muestra no llega a tiempo. Las pruebas que salen en la noche en las cadenas son del día anterior y si 200 me llegan, 200 al día hacemos. Dependemos de los equipos de respuesta rápida.



¿Qué se le puede decir al pueblo, de parte del Laboratorio de Virología?

Sigan confiando en el sistema, nos equivocamos como humanos, fue un error de la Unidad de Vigilancia, lo asumimos. Eso nos trajo ventajas, estamos montando un sistema el cual va a ser único de información a nivel nacional, vamos superando las debilidades, nos equivocamos, pero siempre les damos la verdad, reconozco el error. Esperamos no vuelva a pasar.