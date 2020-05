El consumo cultural en tiempos de coronavirus

El Heraldoalejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa,Honduras.- Para el sector artístico y cultural el golpe de la pandemia se siente como un nocaut. Con centros culturales y museos cerrados, para quienes se dedican a la actividad cultural este escenario generado por el Covid-19 les obliga a replantearse cómo sobrevivir.

Aunque esto es algo que está viviendo todo el país, este sector siempre ha estado históricamente desprotegido. Ni siquiera hay una Ley de Cultura.

Ante este panorama, EL HERALDO consultó a directores y gestores culturales para conocer su sentir y sus planes de cara a esta situación.

Apoyo al gremio artístico

Para la gestora cultural Milca Meza, visualizar actualmente el papel del arte y la cultura ante una pandemia mundial se le hace particularmente sencillo, ya que, a su criterio, además de la comida y la salud, el producto más consumido en esta temporada ha sido el arte y la cultura, por ello reitera que ambos son un producto de primera necesidad en Honduras.

Hoy en día valorar el trabajo de un artista es cada vez más importante, especialmente porque es cuando los espacios públicos físicos por el momento no son accesibles, “las redes sociales son los nuevos espacios públicos que se han abierto para el disfrute del arte y la cultura, pero eso requiere una regulación de cómo este material es distribuido y el beneficio que también deben recibir los creadores”, explica.

Sin lugar a dudas este aislamiento social invita a todos los creadores y promotores del arte a reinventarse y pensar un nuevo plan de trabajo que permita crear accesos democratizados, políticas públicas y leyes de incentivos para la comunidad artística.

Directivos de centros culturales

José Jorge Salgado- Galería Nacional de Arte



En la Galería Nacional de Arte, al ser un proyecto de una fundación sin fines de lucro, lo tenemos muy difícil, sin aportaciones de los ciudadanos y se nos rebajó la asignación del Estado.

Para la sostenibilidad ahora damos talleres de arte en línea, pero los aportes son mínimos y seguimos trabajando con un programa de conversatorios y conferencias en línea. En coordinación con la Escuela Nacional de Bellas Artes, Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Musical FEDECOH logramos un proceso de vinculación artística.

En el programa participan artistas hondureños que viven en el extranjero, y se aborda el tema de arte abstracto, música, teatro y otros temas de emprendimiento y puesta en valor de las artes. La nación necesita de memoria y el arte es ese medio de plasmarla, porque la cultura y el arte nunca mueren.

Fernando Castillo- Casa Quinchon

Esta crisis acelerará la tendencia de llevar contenido a los hogares vía medios digitales. También se pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los equipos de liderazgo de las instituciones, un tipo de darwinismo cultural que favorecerá a los que se muevan rápido para tomar decisiones.

La crisis premiará a aquellas instituciones que están mejor sintonizadas con las necesidades de sus comunidades. Existe una gran oportunidad para invitar al público a crear arte y contenido desde sus hogares.

El turismo interno (localizado) tendrá un auge, y algunas atracciones/ofertas gozarán de un pico en el número de visitas. Hay una oportunidad para que los gestores culturales ofrezcan tours guiados con grupos privados pequeños. De esa manera familiares y amigos pueden disfrutar del turismo cultural en condiciones seguras y controladas.

Karla Chévez- CCET

El CCET sostiene su compromiso con la cooperación cultural, considerada como un eje transversal en la cooperación para el desarrollo y, por lo tanto, una herramienta valiosa para la lucha contra muchas consecuencias que nos deja la pandemia (la discriminación, la pobreza, etc.).

Hemos decidido continuar en la medida de lo posible con nuestra programación habitual, pero volcándola en nuestras redes y página web. Además seguiremos ofreciendo una programación cultural virtual constante como al inicio de la cuarentena sumándonos al proyecto español #14días14artistas, donde destacamos el trabajo de 14 artistas de diversas disciplinas.

En este mes de mayo estamos ofreciendo el acceso a cine clásico español para todos los amantes del séptimo arte a través de Vimeo.

Mayra Oyuela- Boca Loba

El tema de la solidaridad nos queda también como un respaldo; pensar que la gente, los públicos y los artistas nos vamos a poder unir para sacar a flote de esta crisis.

El arte quizá no se pueda ver en este momento como algo fundamental, pero sí lo es, las personas en esta crisis no han podido sobrellevarla si no fuese por el arte, es precisamente el arte eso que te libera el espíritu, es aquello que te permite mantenerte cuerdo en una situación como esta, la música, la literatura, el cine, el teatro, la danza, todas esas cosas que consumimos a diario, son las que nos permiten tener un halo de esperanza, y así debe ser, aquí lo que nos toca es plantearnos que es lo que queremos ser después de esto, porque definitivamente las cosas no pueden seguir como hasta ahora y ojalá que podamos salir a flote y que los espacios culturales no se pierdan porque son tan poquitos que sería realmente una tragedia que cualquiera de ellos de deba cerrar.

Milca Meza- Gestora y productora artística

Por el momento los centros culturales deben estar presentes como actores principales de este momento histórico, deben seguir gestionando, creando, interviniendo, deben ser parte de la historia que se está escribiendo en este momento, los medios para hacer esa presencia están a la mano, se necesitan equipos de trabajo comprometidos y realmente apasionados por el arte y la cultura hondureña, la reconstrucción del tejido social pasa por centros culturales que tengan una visión comprometida con el pueblo hondureño.

Es importante que en este tiempo aprendamos a valorar el trabajo de los artistas, las empresas que los están usando para transmitir conciertos en vivo también deberían valorar este trabajo y hacerlo pagando justamente por el servicio artístico que reciben.

Karen Molina- Directora ejecutiva del IHCI

Los centros culturales, particularmente el IHCI, están trabajando en el desarrollo de una agenda alternativa ante esta situación. Hemos aprendido sobre la marcha a dar un giro a nuestra manera de ejercer la gestión a través del uso de los medios electrónicos y el acercamiento con los artistas para que sepan que no los hemos abandonado. Esta es una etapa transitoria y continuaremos de la mano de ellos desarrollando nuestra plataforma cultural educativa. El sector cultural es uno de los más golpeados en este momento, pero resurgirá en base al esfuerzo y a la voluntad de todos los involucrados en este proceso de nutrir el alma y el orgullo de los pueblos.

Los centros culturales tienen ante sí un enorme reto y lograrán renovarse a raíz de las lecciones aprendidas con esta pandemia.