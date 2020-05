Futbolista turco confesó que mató a su hijo de 5 años que tenía coronavirus

ANKARA, TURQUÍA.-El futbolista turco Cevher Toktaş confesó que asesinó a su hijo de 5 años de edad porque tenía coronavirus.



La trágica historia comenzó el pasado 23 de abril cuando el menor fue llevado a un hospital porque tenía síntomas del letal virus, estaba tan grave que él y su padre fueron puestos en aislamiento.



Horas después el padre llamó a las enfermeras asegurando que el niño tenía problemas para respirar, los médicos decidieron ingresarlo en Cuidados Intensivos, pero dos horas después falleció.

LEA: El mundo entero se prepara para vibrar con la Bundesliga durante pandemia



El dictamen forense fue que el niño de 5 años habría muerto por complicaciones respiratorias a causa de Covid-19, sin embargo, 11 días después del deceso, Cevher Toktaş confesó a la policía que fue él quien causó la muerte del menor.



"Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí", explica el futbolista en su declaración.



"Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental", dijo.

ADEMÁS: Bajas del Borussia Dortmund en reanudación de la Bundesliga