Enfermeras, las grandes heroínas que batallan contra un enemigo invisible

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La palabra enfermera es sinónimo de valentía y compromiso. Ellas están en la primera línea de la batalla contra el coronavirus (Covid-19).

Estas heroínas exponen sus vidas al estar en contacto directo con los pacientes afectados.

En el marco del Día Internacional de la Enfermera, EL HERALDO rinde homenaje a la labor y el esfuerzo que estas profesionales de la salud realizan a diario.

Ellas deben vencer a un enemigo invisible, altamente contagioso. Si no cuentan con el adecuado equipo de protección personal pueden infectarse.

En Honduras, actualmente hay en el sistema asistencial 6,300 auxiliares y 2,000 profesionales de la enfermería, entre hombres y mujeres.

Amigas guerreras

En el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) laboran dos amigas y compañeras que realizan su trabajo con mucho esmero y dedicación, se trata de Diana Borjas y Lucía Canales.

Ellas cuidan y tratan a los pacientes más graves por esta enfermedad viral y otras patologías, quienes están asignadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de ese centro asistencial.

Lucía Canales, enfermera del IHSS en la zona norte de Honduras, lista para otra jornada para salvar vidas. Foto: Cortesía.

EL HERALDO conversó con la auxiliar de enfermería, Diana Borjas, quién mencionó que desde que se registraron los primeros casos en el país tuvo que ir a dejar a sus hijas donde su suegra para no exponerlas al virus.

“Desde que inició la pandemia, con todas las compañeras de UCI del Seguro Social presentamos bastante temor, aunque mucho antes que el virus viniera a Honduras, el doctor Óscar Díaz nos estuvo enseñando cómo ponernos el equipo y quitarlo”, afirmó Borjas.

Agregó que por un mínimo error que cometan en la colocación del equipo se pueden contagiar con el virus.

Recordó que cuando le tocó atender al primer paciente con Covid-19 fue en un turno de la tarde y reconoció que sintió bastante temor.

“Yo dije ‘Señor, cúbreme con tu sangre bendita, tenemos que salir adelante con esto’ y nos colocamos el traje”, recordó.

Agregó que al inicio estar con ese traje completo ocho horas era realmente asfixiante, producía dolor de cabeza, mareos, además de los nervios que sentían.

“En ese primer turno cuando salí, me senté en un sillón y me puse a llorar, dije: Dios mío, cómo puede ser algo tan fuerte, que nos debilite tanto, cómo esta enfermedad nos puede llegar a matar. Miraba al paciente y decía: Dios mío, quítale ese virus, cúbrenos, protégenos”, comentó.

“He tenido la oportunidad de hablar con los pacientes y les pregunto: ¿cómo fue que se infectó? Y me dicen que no saben porque se ponen la mascarilla, tienen el cuidado y realmente no saben cómo se infectaron, nadie sabe en el momento que uno se va a poder contaminar”, aseguró.

“A las compañeras les digo que no nos detengamos, esta batalla la tenemos que ganar, todas tenemos que seguir luchando por el bienestar de nuestra comunidad y nuestra población, la enfermería es la profesión más bonita que pudimos haber sacado”, calificó.

Personal afectado

La Unidad de Datos de EL HERALDO tuvo acceso a un informe del Laboratorio Nacional de Virología hecho con cifras al 30 de abril, que revelan que se han aplicado 240 pruebas PCR a estas guerreras de la salud.

De ese total, 41 se han infectado en el ejercicio de su labor y 199 han resultado negativas. El porcentaje de positividad en este gremio es de 17.1%, lo que da una relación que de cada 100 enfermeras que se les tomó la muestra, 17 dieron positivo.

En cuanto al personal médico, se han hecho un total de 334 pruebas diagnósticas, de las cuales 28 resultaron positivas y 305 negativas, lo que refleja un 8.7% de positividad, es decir, que de 100 muestras tomadas entre ocho y nueve portaban el virus.

Mientras que a otro personal de la salud se les ha aplicado 89 pruebas, de las cuales 13 resultaron positivas y 76 negativas, el porcentaje de positividad es 14.6%, es decir, de cada 100 muestras tomadas, entre 14 y 15 han resultado estar infectados.

Reconocimiento a las enfermeras

“Este es el año de la Enfermería y la Partería, es un año que se dedica por completo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 5 de abril se celebró la vida de las enfermeras, enfermeros, las parteras y los parteros”, manifestó a EL HERALDO Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aprovechó este día conmemorativo para reconocer la gran labor que realizan los profesionales de la salud.

“La OPS/OMS reconoce enormemente el trabajo de las enfermeras y enfermeros, sabemos que la situación por la que estamos pasando es una situación inédita, en la que ellos y ellas merecen todo nuestro respeto, tenemos que hacer un esfuerzo para promover el respeto y reconocimiento a su trabajo, y evitar a toda costa la estigmatización hacia ellos”, dijo Huerta a EL HERALDO.

Agregó que esos profesionales ahora más que nunca son necesarios, por lo que las personas deben ser solidarias y comprensivas con su trabajo, darles todo el aprecio.

“Ellos son una pieza clave, desde el primer momento en que uno se siente mal y llama al 911, quien nos va a contestar es un profesional de la salud y si nos mandan a un centro de atención quien nos va a recibir va a ser una enfermera o una auxiliar de enfermería”, concientizó.





Nuevos casos de coronavirus

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SInager) anunciaron en cadena nacional que mediante 349 pruebas de laboratorio PCR hechas, resultaron 128 nuevos casos de Covid-19 y la cifra se elevó a 2,100 infectados en Honduras.

De esos nuevos casos, 84 son de Cortés, 21 de Francisco Morazán, 21 de Yoro y dos de Choluteca.

En este momento hay 251 personas hospitalizadas a nivel nacional y de ellos 11 están en condición grave, 15 en cuidados intensivos y 225 están estables.

En cuanto a los fallecidos, se confirmaron ocho muertes más, de las cuales cinco son de Cortés, dos de Francisco Morazán y uno de Yoro.

Con ese nuevo reporte, la cifra de fallecidos a causa de esa enfermedad viral se elevó a 116, en su mayoría de Cortés.

También se reportó que tres pacientes de Yoro vencieron al Covid-19, por lo que a nivel nacional ya hay 206 recuperados.