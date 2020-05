Enfermera Elizabeth Anderson: “Aprendí a tener que luchar por los pacientes”

COMAYAGUA, HONDURAS.-Elizabeth Anderson ha pasado 33 años de sus 57 años de vida siendo enfermera, es originaria de Comayagua, pero estudió en San Pedro Sula y se especializó en Tegucigalpa. Ha trabajado en el sistema de salud público y privado.



“Siendo enfermera he aprendido a tener paciencia, a querer al prójimo, he aprendido a luchar por los pacientes y a no darme por vencida”, relató la enfermera.

VEA: La enfermera que venció el Covid-19 para seguir ayudando a los infectados



Incluso su entrega por la enfermería inspiro a una de sus hermanas a estudiar su misma profesión.



Con jeringas y gasas ronda por los pasillos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin importar la hora que le llamen.



“Hay personas que creen que las enfermeras podemos contagiar, conozco casos, pero no hay que marginar. Les mando un cálido saludo a las enfermeras, sigamos estudiando y entreguémonos de corazón. Dios es nuestra guía”.

LEA: El ejército de uniforme blanco que lucha contra el coronavirus en Honduras