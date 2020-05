Diputada liberal Sobeyda Andino sobre escándalo: “Aquí se pasan”

Sobeyda Andino no participó en la reunión virtual del sábado, tras el incidente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Aquí se pasan”, se limitó a afirmar la diputada liberal Sobeyda Andino al referirse a las diversas publicaciones que han salido tras el incidente en el que se vio involucrada la semana pasada junto al también diputado Bader Dip.

La congresista, consultada por EL HERALDO, en un principio expresó su deseo de dar una entrevista para aclarar algunas cosas que han salido a la luz pública, especialmente en las redes sociales.

Pero en un segundo mensaje a este rotativo como que se arrepintió y solo expresó “ya no la haré” y no volvió a responder. Se le envió un listado de siete preguntas sobre el incidente, pero solo las leyó y no contestó.

Detenidos

Andino y Dip fueron detenidos por la Policía la madrugada del jueves por “escándalo en la vía pública” al sacar el diputado, según la Policía y testigos, una pistola para amedrentar a los guardias de seguridad y a los empleados recolectores de basura que le pidieron mover el carro para pasar y él se negó.

