¿Juan Gabriel está vivo? El misterio detrás del video viral del cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El fin de semana el nombre de Juan Gabriel se hizo tendencia en las redes sociales tras que se publicara un video del fallecido cantante enviando un mensaje por el Día de las Madres y por la pandemia del coronavirus que está afectando al mundo.



Las imágenes de poco más de un minuto muestran a un Divo de Juárez pelón y con la cara más redonda. En el video, Juan ga dice: "Hola amigos, ahora sí tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque como ustedes saben tuve que fingir mi muerte".



"No me quedó de otra y ahora que sé que todos están encerrados en México y que están sufriendo por el coronavirus y ahora que ya era mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento.", dice el supuesto cantante fallecido en agosto de 2016.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo de 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad", agregó.



Sin embargo, al final, cuando manda un beso, se ve un error en la imagen que desconcertó a muchos.





Horas después, Guillermo Pous, el abogado de la familia, confirmó que se trataba de una farsa y que fue un video manipulado con un programa especial.



"En realidad no es un imitador... es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto", comentó durante una entrevista.



El apoderado legal aseguró que no se emprenderán acciones legales: "Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer".



Asimismo, reiteró que el intérprete del "Noa Noa" no fingió su muerte.