Tempo arremete contra Tekashi 6ix9ine: "La calle no es para todos"

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El polémico cantante puertorriqueño, Tempo, arremetió contra el rapero Tekashi 6ix9ine a pocos días de haber roto récord tras sacar su nuevo sencillo Gooba a pocas semanas de haber salido de prisión por el coronavirus.



El que ha hecho tiraderas contra Residente, habló en esta ocasión del mexicano que estaba enfrentando hasta 50 años de cárcel por varios delitos y hasta por pertenecer a una temida pandilla en Nueva York.



En su cuenta de Instagram, el intérprete de Karma le aseguró a Tekashi que la calle no era para cualquiera y que él vivió peores cosas hace años.



"Tempo que te hubieses hecho si caes preso, te quieren matar, se te quedan con todo, y hasta te clavan la mujer... Pues te contesto: Me pasaron todas las anteriores, le hice 11 años y 6 meses y no chotie cabrones, soy leyenda", escribió en el post.



Agregó: "Este es el nuevo hashtag #siempretemponuncatekashi P.D. ¡La Calle No Es Para Todo El Mundo! Vamos a grabar @6ix9ine".

Y para terminar de rematar, el puertorriqueño acompañó el mensaje con una fotografía de Tekashi como una rata.





Hasta el momento el famoso rapero del momento, que tuvo que cambiar su domicilio tras que se divulgara su ubicación, no se ha pronunciado ante las declaraciones.

No es la primera vez que Tempo habla mal de Tekashi, después de que el joven entrara a prisión lo llamó "raperito de cartón y estúpido".