Muere ministro luterano danés que declaró que Dios no existe

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Un ministro luterano danés que atrajo la atención internacional al proclamar la inexistencia de Dios o la vida después de la muerte y que debió retractarse luego de ser suspendido de sus funciones, ha muerto. Tenía 72 años.



El reverendo Thorkild Grosboell falleció el domingo y padecía cáncer, dijo su hija Mette Kathrine Grosboell a The Associated Press.



“Fue un gran hombre. Debería ser recordado por eso”, señaló la hija el lunes.



Grosboell fue suspendido por su obispo después de una entrevista publicada por un diario en mayo de 2003 en la que dijo que “no existe un Dios celestial, no existe la vida eterna ni la resurrección”.

El obispo de Helsingoer, Lise-Lotte Rebel, cuya diócesis incluía Taarbaek, un pequeño poblado al norte de Copenhague del que Grosboell era el pastor, presentó su caso a las autoridades solicitando que tomaran las medidas necesarias para deponerlo.



En Dinamarca, los ministros luteranos son empleados del Estado y solo el gobierno puede despedirlos por recomendación de su obispo supervisor.



Grosboell posteriormente se retractó de sus declaraciones, ofreció disculpas y se le permitió retomar sus funciones.



Más del 80% de la población danesa pertenece a la Iglesia Luterana Evangélica Estatal, si bien apenas 5% acude a misa con regularidad.