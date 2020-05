La guitarra de Kurt Cobain en "Unplugged" de Nirvana a subasta 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La guitarra que utilizó Kurt Cobain durante la grabación del célebre concierto "Unplugged" de Nirvana en 1993 se rematará en una subasta el 19 y 20 de junio en Los Ángeles, con un precio estimado de salida de un millón de dolares.



La guitarra semiacústica que será puesta a la venta por la casa Julien's es un modelo raro, la D-18E, fabricada por el luthier estadounidense Martin, que hizo solo 302 ejemplares, este de Cobain en 1959.



La guitarra se ajustaba a las reglas del programa "Unplugged" (desconectado) del canal estadounidense MTV, que quería que los artistas invitados usaran solo instrumentos acústicos o semiacústicos.

El concierto "Unplugged", grabado en Nueva York el 18 de noviembre de 1993, sucedió en pleno apogeo de Nirvana, la banda de rock más emblemática de los años 90, que cristalizó en torno suyo un movimiento musical, el grunge.



Además de sus grandes éxitos, el grupo había interpretado en aquella ocasión una versión de la canción de David Bowie "The Man Who Sold the World" y que marcó a los fans.



La actuación tuvo lugar menos de seis meses antes del suicidio de Cobain, depresivo y adicto a la heroína, el 5 de abril de 1994.



El guitarrista y cantante, líder de la banda, no alcanzó a ver el éxito de "Unplugged", el disco que se lanzó en noviembre siguiente y que encabezó las listas de los más vendidos.



Según la revista especializada Billboard, se han vendido más de cinco millones de copias en Estados Unidos.

La guitarra se vende con su estuche, personalizado por Cobain, así como tres etiquetas de consigna como equipaje.



La guitarra más cara de la historia es una Fender Stratocaster, llamada "Black Strat", utilizada por el guitarrista del grupo británico Pink Floyd, David Gilmour.



Fue vendida por el músico por 3,9 millones de dólares, durante una venta organizada en junio de 2019 por la casa Christie's, en beneficio de organizaciones caritativas.



A finales de octubre, el legendario saco verde oliva que llevaba Cobain al grabar el mismo "Unplugged" se vendió por 334.000 dólares durante una subasta organizada también por Julien's.