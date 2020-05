Salud dice que van a contar caso por caso por error en listados de Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Secretaría de Salud admitió que se cometió un error en un fragmento de uno de los comunicados emitidos sobre el reporte de casos de infectados por coronavirus (Covid-19).



La Unidad de Datos de EL HERALDO evidenció cómo en el comunicado número 61 publicado el 8 de mayo, 92 casos resultaban iguales en sexo, edad, lugar de procedencia y hasta en su orden, con los que se notificaron en el comunicado número 60 del 7 de mayo, solo que con una numeración diferente.

En el documento publicado el 7 de mayo por las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), los datos van del paciente 1,362 al 1,454.



Mientras que en el comunicado emitido el día siguiente, esos mismos datos fueron colocados a los pacientes del 1,462 al 1,554, lo que generó muchas dudas.

¿Transparencia en duda?

Esa situación ha desatado diferentes críticas y comentarios de diferentes sectores que señalan que eso pone en duda la transparencia y la certeza de la información brindada por las autoridades sobre la pandemia. EL HERALDO buscó el domingo una reacción de la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, pero no respondió la llamada telefónica.





Revisan caso por caso

No obstante, la recién nombrada jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, reconoció a El HERALDO que se está revisando caso por caso de la base de datos de los pacientes con Covid-19 por el error que se cometió.

“Estoy corrigiendo un error que cometimos, y le digo cometimos, porque me lo hicieron cometer, estoy revisando ficha por ficha, pero la culpa no es de Salud”, manifestó Pavón.

Comentó que está revisando exhaustivamente la base de datos que les proporcionó el Laboratorio Nacional de Virología, en la cual presuntamente iba el error, y es un trabajo que requiere mucha concentración.



Sobre ese error, EL HERALDO buscó una reacción con la encargada del Laboratorio Nacional de Virología, Dina Castro, pero no se obtuvo respuesta a los mensajes enviados ni a las llamadas.



Pavón lamentó que solo se enfoquen en el error y no en el duro trabajo que están realizando en esta pandemia, incluso sacrificando a sus parientes sin poder verlos. Aseguró que no se están escondiendo casos y están brindando la información de manera transparente para la población.



“Yo le trabajo a Dios y el enemigo quiere que caiga, porque se están haciendo las cosas bien, porque yo no estoy llamada aquí para mentirle a nadie, estoy llamada a decir la verdad”, afirmó la doctora.



Añadió que las medidas que se han tomado de confinamiento de la población han dado resultados positivos porque los hospitales no están saturados de pacientes como ocurrió en Estados Unidos, Italia y España, por lo que mucha gente no cree en el riesgo.



“Ya basta de sacar solo el punto negro, pero no miran lo blanco, no miran todo lo que estamos haciendo con limitantes o sin limitantes”, aseguró la funcionaria.



Explicó que al inicio el 80% de todas las muestras que se tomaban resultaban negativas pero ahora entre el 30 y 40% de muestras salen positivas.





Información

EL HERALDO conoció que existen problemas de fluidez de la información que las autoridades de Salud envían a las del Sinager.



También ha habido errores de casos que se asignan a cierto departamento y pertenecen a otro, o la procedencia de los fallecidos.



Asimismo, la muerte de la doctora Denisse Murillo todavía no ha sido confirmada si fue a causa por Covid-19.



Por su parte, Francis Contreras, vocero oficial de Sinager, manifestó a EL HERALDO: “Yo doy el consolidado que me manda el Ministerio de Salud, no veo el comunicado, en la cadena solo hablo de los totales y el comunicado no lo elaboro yo”.

Contó que al darse cuenta de esa coincidencia tan extraña, preguntaron a la Unidad de Vigilancia de la Salud sobre esos datos y les pidieron que revisaran caso por caso de la base de datos para ver si hay casos repetidos.

Agregó que a un paciente le pueden hacer varias pruebas y puede haber sido una coincidencia. Indicó que se tiene que revisar las fichas y la base de datos del Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, los cuatro laboratorios privados que están colaborando y los dos laboratorios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Mientras tanto, anoche el Sinager confirmó que de 432 pruebas realizadas, 142 dieron positivas, por lo que el total de casos se elevó a 1,972. De los nuevos positivos, 81 son de Cortés, 39 de Francisco Morazán, 7 de Choluteca, 6 de Comayagua, 5 de Valle, 2 de Yoro, 1 de Olancho y 1 de Lempira.

Se sumaron ocho recuperados más, por lo que la cifra subió a 203. Personas fallecidas no hubo, el número se mantiene en 108.