Entrenador de Adele habla sobre drástica pérdida de peso de la cantante

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Peter Geracimo, el entrenador de Adele, aseguró que el drástico cambio de la cantante no se debe a ninguna publicidad, sino a un cambio personal que hace por ella misma.



"¡No podría estar más orgulloso y más contento por ella! Esta metamorfosis no es para vender álbumes, por publicidad o para convertirse en un modelo a seguir. Lo está haciendo por ella misma y por Angelo", escribió en un extenso post de Instagram Garacimo.



"En mi experiencia personal de trabajar con ella a través de muchos altibajos, ella siempre ha ido a su propio ritmo y bajo sus propios términos. Nunca infravaloró el talento que le dio Dios de ninguna manera. Dejó que su increíble voz se encargara de hablar por ella, o debería decir, ¡cantar por ella! Nunca ha pretendido ser algo que no era. Lo que veíais era lo que había. Y todos lo AMÁBAMOS", continuó.

Geracimo contó que no fue nada fácil seguir con los entrenamientos durante las giras, pero ella nunca dejó la constancia, pero a su ritmo.



"La transformación de su cuerpo fue salpicada en todos los medios de comunicación. La atención que generó fue alucinante", enfatizó el entrenador.



Adele estremeció al mundo cuando posteó una fotografía para celebrar su cumpleaños 32, en la que se le puede ver una figura esbelta y totalmente diferente a la que recordábamos.





