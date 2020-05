La pandemia transforma arraigada celebración de Día de la Madre en México  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con restaurantes y cementerios cerrados, pero con serenatas virtuales y "Las mañanitas" sonando por los altoparlantes de patrullas y camiones de basura, el confinamiento por la Covid-19 transformó el Día de la Madre en México, una celebración arraigada en la sociedad y cultura del país.



El habitual ajetreo de la fecha, cuando cantinas y restaurantes se ven colmados de clientes -casi siempre numerosas familias sentadas en largas mesas grupales- mientras los mariachis complacen incontables pedidos de serenata, tanto en estos negocios como en las calles, dio paso a una calma rara.



Ya en días previos, la suspensión de clases escolares, que ya dura casi dos meses, hizo extrañar las tradicionales actuaciones que los niños dedican a sus mamás.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optó por un homenaje tradicional en medio de la emergencia al dedicarles "Amor eterno", triste canción que el fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel interpretaba para su propia madre, y que el mandatario compartió en sus redes sociales.

"Felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos", dijo López Obrador, parafraseando la letra de la canción.



Su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien lo acompaña en el video, lanzó además del saludo una advertencia para evitar contagios: "Si su mamá está lejos, por favor, no la visiten", dijo la investigadora.



La invocación a evitar reuniones familiares fue enfatizada también el sábado por el vocero de la estrategia oficial, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



"No lo hagamos, por favor, cuidemos a mamás y abuelas en particular porque son momentos todavía de máximo riesgo" por la Covid-19, dijo el funcionario en su conferencia de prensa diaria sobre la epidemia.



Para este domingo, López-Gatell tiene prevista una versión especial de la conferencia, en la que responderá exclusivamente a las preguntas que le formulen mamás de manera remota.



Sin embargo, como cada 10 de mayo en México, para muchas madres no hubo celebración sino protesta.

Usando barbijos y máscaras protectoras, medio centenar de mujeres cuyos hijos fueron asesinados o desaparecidos en medio de la violencia criminal que afecta al país, marcharon por calles céntricas exigiendo justicia y la localización de sus familiares.



En tanto, las familias confinadas aprovechaban algunas alternativas de festejo virtual. El festival "De corazón a corazón", producido por el gobierno de la capital, ofrecía hasta la medianoche recitales de mariachi, conciertos pregrabados de artistas como Tania Libertad y películas alusivas a la fecha.



Más austero, el municipio de Nezahualcóyotl, en el populoso Estado de México, hizo sonar las tradicionales "Mañanitas" por los altoparlantes del sistema de alerta sísmica, patrullas y camiones recolectores de basura para homenajear a las mamás.