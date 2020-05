OPS preocupada por estigmatización de pacientes con Covid-19 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 107 personas fallecidas y una tasa de letalidad del seis por ciento Honduras tiene los peores registros de la región centroamericana por Covid-19.

Falta de pruebas, estigmatización de pacientes con el virus y temor a realizarse el examen son algunos de los factores que están pesando en el país y que preocupan a expertos y autoridades.

Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó a EL HERALDO que “el número de muertes nos preocupa, hay que hacer un análisis de las muestras para entender lo que está sucediendo y actuar más rápido, pero principalmente este tema de las pruebas que no ha habido suficientes en el país”.

A juicio de Huerta, la poca cantidad de pruebas que se han realizado en Honduras está pasando factura al momento de medir la letalidad del virus.

“Hay varios factores, en el país se han hecho mucho menos pruebas que en el resto de los países, entonces, al haber menos pruebas la letalidad aumenta y se mide dividiendo el número de muertes entre el número de casos positivos, entonces si no hay un alto número de pruebas, no tenemos un alto número de casos positivos”.

Actualmente Hondura ha realizado más de 6,000 tests para diagnosticar el virus en las personas, estando por detrás de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y superando únicamente a Belice a Nicaragua.

Huerta destacó que en el país hay un subregistro de casos “que pueden ser asintomáticos o personas que por la escasez que había de pruebas no se habían hecho o captado”.

Explicó además que es evidente el retraso que tiene el Laboratorio Nacional de Virología en la ejecución de varias pruebas que tiene pendientes todavía de correr.

A juicio de la representante de la OPS, en el país existe un temor a la prueba del Covid-19 y una estigmatización a los pacientes positivos que se debe erradicar.

“Por otro lado, hay que perderle el miedo a la prueba, el peor error que podemos cometer es estar infectados y no darnos cuenta por no querer hacernos la prueba por miedo, y mientras eso sucede estamos infectando a nuestra familia, donde pueden haber miembros que tienen riesgos de morir”, argumentó.

Destacó que en el mundo entero la letalidad está entre un siete y un diez por ciento, por lo que Honduras con la implementación de más tests puede mejorar sus números.





Explicó que la estigmatización de los pacientes con Covid-19 deber vencerse, pues ocasiona un retraso en la disposición de las personas en acudir a realizarse los tests.

“Hay que luchar contra la estigmatización de los pacientes positivos de Covid-19, nadie está exento de poder contraer el virus o algún familiar, y en la medida que las personas acepten la condición de los demás, le brinden apoyo, otros tendrán la iniciativa de replicar las acciones, y no solo eso, se perderá el miedo a la prueba que tiene incluido el rechazo en el caso de ser positivo”, dijo.

A pesar de que en Honduras la tasa de letalidad apunta en su mayoría a los adultos mayores y la mayor cantidad de contagios está entre los 30 y 60 años, mencionó que nadie está exento a ser parte de las frías estadísticas.

“Realmente sí hay una posibilidad de morir y es una posibilidad que no está limitada a los adultos mayores o a quienes tienen una conmorbilidad, ya lo hemos visto, aquí en el país han muerto personas que no tenían esos factores de riesgo, así es que parte del trabajo que tenemos que hacer para evitar la propagación de la epidemia es reconocer que tenemos que hacernos una prueba y si resultamos positivos, ponernos en autoaislamiento o ir al hospital y alertar a nuestros contactos para que se pongan en cuarentena”.

Comercios

Una de las decisiones que más discordia generó fue la apertura de los espacios de comida y comercio.

En ese sentido explicó que existe presión en todos los países del mundo por el tema de la economía, pero se pueden realizar estrategias, tomando en cuenta la importancia que tienen para las personas los espacios que se van aperturando.

“Yo creo que hay mucha presión en todos los países porque hay mucha necesidad de trabajar y de ganar dinero para poder cumplir con sus gastos esenciales, su alimentación y de su familia, es una balanza que tenemos que medir entre cuidar la vida de las personas y por otro lado un poco más la falta de dinero, es un dilema muy duro de resolver para cualquiera”, consideró.

Explicó que la apertura tiene que hacerse de una manera muy estratégica, priorizando empresas y centros de trabajo esenciales, que sean muy necesarios o que no representen riesgo para la población.

Ademas mencionó cambios en los espacios de trabajo, “también creo que los centros de trabajo donde hay muchos trabajadores como las maquilas o las oficinas de gobierno tienen que cambiar la modalidad de trabajo, de tal manera que no estén las personas pegadas porque eso es lo que nos pone en riesgo, tenemos que tener metro y medio de distancia entre una persona y otra”.

Insistió en que hay que tomar en cuenta diferentes factores, como el hecho de que hay muchos departamentos que tienen poca cantidad de casos y que se pueden ir aperturando al comercio para apoyar la economía del país.

“Se puede hacer de una manera estratificada, es decir, hay muchos departamentos que tienen muy pocos casos, hay mucho municipios que no tienen casos, entonces, se puede hacer de una manera en que esos sitios que no están presentando casos puedan, con todas las medidas de bioseguridad, ir abriendo un poco para mitigar el problema económico del país, pero hay que hacerlo de una manera muy estratégica, no se debería abrir todo al mismo tiempo porque sería un verdadero caos en este momento”, dijo.

La representante de la OPS recordó que en el tema del Covid-19 nadie tiene una varita mágica para salir de los problemas que el virus trae, pero todos pueden hacer su parte.

“La recomendación que podría dar sería que se mantengan las medidas de prevención y se cumplan estrictamente, es muy importante que las personas nos comprometamos como sociedad con las medidas de prevención que incluyen el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, taparnos la boca al toser o estornudar, el distanciamiento físico de un metro y medio, no salir de casa si no es necesario, el uso de la mascarilla... Es un compromiso, es un cambio de vida”.

