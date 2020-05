Rastrean infectados e implementan cercos epidemiológicos en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para recopilar datos epidemiológicos del Covid-19 y a su vez crear conciencia sobre las medidas de bioseguridad para evitar contagios, este viernes el personal de la Región Sanitaria del Distrito Central y Equipos de Respuesta Rápida (ERR) recorren al menos 90 barrios y colonias.

Harry Book, jefe de la Región Metropolitana de Salud (RMS), detalló que durante los recorridos se buscan contactos de infectados, se toman muestras y se implementan cercos epidemiológicos para frenar la expansión del virus.



La tarea es realizar un mapeo diario que "identifique contactos en tiempo real para luego localizarlos en sus comunidades y realizar la intervención de manera inmediata", dijo Book.



Al llegar a cada domicilio, las autoridades explican a las familias el lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial con alcohol al 70%, distanciamiento social, uso de mascarilla y qué hacer en caso de presentar algún síntoma del letal brote.

Casos positivos superan proyecciones diarias

La Región Metropolitana de Salud (RMS) proyectó 430 nuevos casos para el 15 de mayo en el Distrito Central. Los casos de pacientes positivos por Covid-19 se acercan cada vez más a esta negra cifra.

Hasta la tarde del 8 de mayo, el municipio registraba 223 casos confirmados por las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

La brecha entre los casos y el tiempo vaticinado es cada vez más angosta, más si los resultados de las pruebas siguen siendo elevadas como los últimos tres días: 28 el lunes, 38 el martes y 26 el miércoles anterior.

Las autoridades de la RMS advirtieron que si en los siguientes dos días se registraba el mismo comportamiento, o más de 40 casos entre ambos, el gobierno debe endurecer las sanciones al desacato de las medidas de bioseguiridad, porque el problema no está en las medidas, sino en su cumplimiento.

A criterio del presidente de la Asociación Nacional de Epidemiólogos de Honduras (Anep-H), Mario Mejía, hablar de estimaciones en estos momentos es muy arriesgado, porque hay muchas muestras acumuladas.

“En las pruebas hay un retraso de una semana y cualquier proyección que surja con los datos actuales no tienen una credibilidad, no tiene una robustez epidemiológica como para decir qué puede o no suceder”.

Sin embargo, no descartó la tendencia al alza de casos, que sí está marcada y es lo más certero que se tiene. “No sé por qué nos asustamos cuando se miran más casos positivos, aquí vamos a enfermarnos cerca de dos millones y medio o tres millones de personas, porque es una enfermedad altamente transmisible”, opinó el experto.