Extienden toque de queda para Cortés, El Progreso y Las Vegas, Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los municipios del departamento de Cortés, El Progreso, Yoro, y Las Vegas, Santa Bárbara, permanecerán bajo un toque de queda absoluto desde el miércoles 6 hasta el 10 de mayo para reducir el contagio del mortal del virus que ya reporta 1,461 casos y 99 fallecimiento en el país.



Sinager determinó cancelar temporalmente las medidas de circulación para abastecimiento en esos municipios del país, debido a los altos índices de contagio.



El departamento de Cortés es el más afectado por el Covid-19, donde ya se registran más de mil casos, a este le sigue Francisco Morazán con más de 200 infectados.



El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jaír Meza, informó que pese al toque de queda absoluto se informa que las funciones administrativas y operativas de Puerto Cortés para la importación y exportación de productos se mantienen, asimismo está permitido el paso de transporte de carga y otras excepciones contempladas en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020.



Además, que el transporte pesado, sector agroalimentario y el personal de la salud transitan de manera normal y reiteramos que los salvoconductos otorgados por el Comité de Excepciones siguen vigentes y que únicamente la Policía Nacional otorga nuevas solicitudes.

Sobre el abastecimiento de alimentos, informó que las pulperías de los barrios y colonias pueden atender para proveer insumos básicos en un horario de 07:00 AM a 08:00 PM durante toda la semana, respetando las medidas de bioseguridad.



También se autoriza a las farmacias y supermercados brindar atención mediante servicio a domicilio durante en un horario de 07:00 AM a 05:00 PM, asimismo las gasolineras podrán abastecer de combustible a los vehículos autorizados para circular durante la emergencia en el mismo horario; los demás comercios no podrán operar hasta segunda orden.



De igual forma, se mantendrán cerradas las entradas y salidas de Cortés, El Progreso, Yoro, y Las Vegas, Santa Bárbara.



En el caso de la capital de Honduras se extendió hasta el 17 de mayo el toque de queda y solo podrá salir un solo dígito por día para el abastecimiento de comida, medicamentos, combustible y bancos.