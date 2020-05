Estrategias que están funcionando en el mundo para contener el Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su aparición en noviembre de 2019 en Wuhan, China, la pandemia del coronavirus fue ganando terreno velozmente hasta dejar luto, dolor y cambios importantes en muchos países del mundo.



Actualmente ha llegado a 195 países, poniendo de rodillas a la población que no ha tenido más remedio que confinarse dentro de sus hogares a la espera de que surja una vacuna o tratamiento contra el brote. Todo ocurre mientras del otro lado de sus paredes las cifras continúan incrementando.

VEA: China pide derrotar al coronavirus antes de investigar su origen



+Misterioso crimen de científico chino que investigaba el Covid-19

+Así es el polémico laboratorio donde se presume surgió el Covid-19



Algunas naciones, a pesar de la presencia del letal virus en su territorio, han logrado contener los contagios haciendo notar la gran diferencia que hay entre ellos y el resto de países vecinos donde la situación se ha salido de control. La gran interrogante es... ¿cómo lo lograron?



1. Aplicando más pruebas



Los distintos entes de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panaméricana de la Salud (OPS) han insistido desde el inicio del brote viral en que la realización de pruebas de forma masiva es vital para tratar de contener la pandemia.



"No se pueden tomar acciones ni conocer el impacto real del virus si no sabemos a cuántas personas ha afectado", afirmó el epidemiólogo Tolbert Nyenswah, en una entrevista con la agencia BBC Mundo.



Esta medida es de suma importancia sobre todo en aquellas personas que son portadoras del virus pero no presentan síntomas. En estos casos solo un test es capaz de evitar que sigan siendo un foco de contagio.



Corea del Sur es considerado uno de los mejores ejemplos para este precepto, ya que diariamente ha aplicado alrededor de 10,000 pruebas, logrando una tasa de mortalidad de 0,97%.

ADEMÁS: Trump visita fábricas de máscarillas, ¿pero usará una?



+Cinco lesiones que tenían en la piel pacientes con Covid-19



+China ocultó gravedad de virus para acaparar equipo



2. Aislamiento



Aunque muchos países han implementado normas de aislamiento social, la mayoría no las está realizando de manera correcta.



En algunos casos, los enfermos detectados con coronavirus -pero con sintomatología leve- han sido aislados en sus hogares, exponiendo así a sus familias y círculos más cercanos.



China es el mejor ejemplo de coordinación para aislar a los infectados. "A las personas que tienen fiebre las envían a clínicas de fiebre y las analizan para detectar si tenían gripe o Covid-19. Cuando dan positivo para Covid-19, las aíslan en lo que han llamado 'hoteles de cuarentena' para evitar que infecten a sus familias", señaló Krys Johnson, epidemióloga de la Universidad de Temple en Estados Unidos.



3. Acción rápida



Según los expertos, la acción rápida frente a la crisis es vital en todos los ámbitos, mientras países como El Salvador iniciaron a tomar medidas y restricciones antes de identificar casos positivos en su terriotorio, naciones como Italia esperaron demasiado tiempo antes de comenzar las acciones, lo que se tradujo en contagios masivos y cifras difíciles de controlar.



Taiwán también ha dado cátedra en la acción rápida para la contención de contagios. Desde que descubrieron los primeros casos comenzaron a operar gracias a su comando contra epidemias creado desde 2003.

LE PUEDE INTERESAR: Pruebas rápidas de anticuerpos de Covid-19 dan paz mental en Los Ángeles



4. Distanciamiento social



"Una vez que ya tienes la enfermedad en tu país, ya no valen las medidas de contención. Tienes que comenzar a tomar los pasos correctos o pierdes la posibilidad de detener efectivamente el brote", indicó Tolbert Nyenswah.



Esta recomendación parte del conocimiento que se tiene de los distintos focos de contagio que puede representar la interacción con otras personas.



5. Medidas de higiene



Los habitantes de países como Singapur y Taiwán tienen estrictas medidas de higiene que practican diariamente, incluso antes de la pandemia, ya que han aprendido de experiencias previas, por lo que sus hábitos culturales de limpieza han hecho una gran diferencia durante la pandemia, en comparación con países que tienen costumbres diferentes.