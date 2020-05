"Evidencia significativa" pero no "certeza" de que virus surgió en Wuhan  

'No es la primera vez' que China pone 'al mundo en peligro' a causa de 'laboratorios que no respetan las normas'. Foto: AFP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Estados Unidos tiene "evidencia significativa" de que el nuevo coronavirus se ha propagado desde un laboratorio en Wuhan, China, pero no tiene "certeza", dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, renovando su acusación ampliamente contestada sobre el origen de la pandemia.



"No tenemos certeza, y hay evidencia significativa de que esto provino del laboratorio. Esas dos declaraciones pueden ser ciertas", dijo Pompeo a periodistas cuando se le preguntó en rueda de prensa sobre los comentarios divergentes de altos funcionarios estadounidenses.

LEA: Pruebas rápidas de anticuerpos de Covid-19 dan 'paz mental' en Los Ángeles

"Hay pruebas inmensas de que (el coronavirus) salió de allí", dijo el secretario de Estado estadounidenses Mike Pompeo a la cadena ABC.



"No es la primera vez" que China pone "al mundo en peligro" a causa de "laboratorios que no respetan las normas", insistió, aunque no dijo si pensaba que el nuevo coronavirus fue creado intencionalmente.



La televisión pública china calificó el lunes las declaraciones de Pompeo de "alocadas".