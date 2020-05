Sin medidas tuviéramos miles de casos de coronavirus

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes que llegara el Covid-19 El Salvador comenzó a tomar medidas, cerró fronteras e implementó el confinamiento social, permitiéndoles en este momento tener menos de 600 casos y solo 13 muertes, mucho menos que Honduras. Jorge Panameño es un médico internista e infectólogo y parte del Observatorio Médico Covid-19 del Colegio Médico de El Salvador, quien dialogó con EL HERALDO sobre cómo han hecho para enfrentar la pandemia. A continuación la entrevista.

¿Cómo ha hecho El Salvador para tener al momento menos de 600 casos y 13 muertes?

Este es un proceso que da origen el 20 de enero, cuando el sistema de Salud se declara en emergencia nacional y se tomaron medidas, principalmente en el aeropuerto internacional de El Salvador, y se comienza a tomar la temperatura a todos los viajeros que fueron ingresando al país, después se cierran las fronteras por completo y el 21 de marzo, antes de que hubieran casos confirmados, se declara cuarentena domiciliaria obligatoria.

Cuando se presentó el primer caso, ¿ya estaban preparados?

De hecho el primero caso que se confirma es de un ciudadano que entró al país por un punto ciego, pero cuando el caso se da ya estábamos preparados.

¿Cómo lo detectaron?

El ciudadano se sintió mal y acudió a un centro de salud y lo detectan, se interroga y cuando se busca el nexo epidemiológico resulta que venía de Italia, pero no había entrado regularmente y comenzamos a seguir los contactos con las pruebas PCR.

¿Cuántas pruebas están realizando?

Llevamos cerca de 2,000 pruebas diarias y cada día se va aumentando, pero en total son más de 28,000 pruebas.

¿Qué hacen con los pacientes positivos?

Aquí todo positivo es confinado en centros hospitalarios, pero en ese punto yo discordo porque tener a alguien que no necesita atención hospitalaria genera costo y dificultades socio-familiares.

Y la propagación del virus, ¿cómo va?

Hasta hace unos 10 o 12 días logramos que todos los casos que salían como positivos confirmados venían de los centros de contención, porque hasta hace 10 o 12 días es que registramos casos autóctonos, es decir, que no se sabe dónde se infectó la persona.

Sin estas medidas, ¿qué hubiera pasado?

Sin las medidas estuviéramos viendo miles de casos ahorita, con medidas estamos viendo este número de casos, aunque también estamos convencimos de que a medida vayan aumentando las pruebas, van a aumentar los casos confirmados.

¿Al tener solo 13 muertes es porque estaban preparados?

La razón principal es el número de casos en total, porque de todos los casos que se confirman, el 81 por ciento van a ser de leves a moderados y un 19 por ciento van a ser los casos graves que requieren atención hospitalaria. Por otro lado, se están aplicando protocolos de tratamiento especial tempranamente y eso ha permitido que haya esta letalidad, no tan baja como la quisiéramos, porque todavía se puede bajar más.

Aquí se compraron siete hospitales móviles, ¿ustedes cómo se están preparando?

La primera decisión que tomaron las autoridades de Salud fue reconvertir nuestro único centro de convenciones y se está reconstruyendo para construir un hospital de 3,000 camas para atender esta situación y nosotros no apoyamos mucho esa idea, porque este fenómeno no da tiempo para muchas cosas, porque la curva epidemiológica es como una campana y en muchos países ha tomado de tres a seis meses, entonces no va a dar tiempo de construir infraestructura o esperar que lleguen los hospitales como el caso

