Cronología del coronavirus en Honduras: ya se alcanzó el punto de no retorno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 50 días de haber decretado estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, tras reportarse los primeros dos casos, Honduras ya contabiliza 1,178 casos positivos y 83 fallecidos por el mortal virus que tiene de rodillas al mundo entero.



El gobierno ha ido adoptando medidas que tienen por objetivo evitar la propagación del Covid-19 y la saturación de los centros hospitalarios, sin embargo, los infectados siguen sumando.



Expertos han asegurado que al pasar la barrera de los mil contagios se entra a una fase de no retorno, donde las personas pueden infectarse en cualquier ambiente y superficie que toquen.



Hasta ahora se conocía que el letal virus podía transmitirse de persona a persona por contacto directo, pero ahora especialistas consultados por EL HERALDO advierten que se alcanzó un punto donde circula con mayor frecuencia, en especial en las zonas urbanas.

Vea aquí: El Covid-19 ya está en 51 municipios de Honduras



Esto se debe a la alta circulación de las personas en las calles y que pueden infectar paredes, vehículos, portones, puertas, entre otras.



Asimismo, dirigentes sindicalistas han denunciado que más de 125 mil hondureños han sido suspendidos de sus trabajos por el cierre de negocios que han afectado la economía y el bolsillo de los compatriotas. Para mitigar el impacto, los restaurantes están preparando un plan para abrir los locales bajo la modalidad de servicio a domicilio.

Cronología del coronavirus en Honduras

5 de mayo 2020

Restaurantes en Honduras inician un programa piloto para atender mediante la modalidad de entrega a domicilio con protocolos de bioseguridad. Además el IHSS se encuentra realizando pruebas PCR para diagnosticar pacientes con Covid-19 y los resultados están listos en 50 minutos.



4 de mayo 2020

Sin fecha de retorno a clases anunciaron las autoridades de la Secretaría de Educación a través de un comunicado, sin embargo anunciaron que se trabaja en un plan para el regreso seguro a clases.



3 de mayo 2020

Las autoridades de Sinager ampliaron hasta el 17 de mayo el toque de queda obligatorio por el coronavirus en el país. Asimismo se extendió la alerta roja a los 18 departamentos y se cambiaron las medidas de circulación para el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y bancos, permitiendo salir a un solo dígito por día y no dos como se venía realizando.



2 de mayo 2020

Se sobrepasa la cifra de los mil casos en Honduras, el punto de no retorno, según habían anunciado expertos sobre el tema de coronavirus. Sinager confirmó 1,010 casos y 76 fallecidos por el mortal virus.



1 de mayo 2020

Calles vacías y sin protestas en el marco de la celebración del Día del Trabajador en Honduras. Debido a las medidas implementadas por el gobierno donde no se permite la aglomeración de personas, este 2020 los empleados no salieron con sus respectivas pancartas y a marchar por las calles exigiendo mejoras para los empleados. Los dirigentes denunciaron que cerca de 125 mil trabajadores han sido suspendidos durante la pandemia.





30 de abril 2020

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) decretó un toque de queda absoluto en Cortés, El Progreso y Las Vegas, Santa Bárbara, por el aumento de casos de Covid-19 que estaría en vigencia hasta el 6 de mayo donde se anunciarán nuevas determinaciones. Asimismo se anunciaban 804 casos confirmados por coronavirus y 75 muertos.



29 de abril 2020

Después de la confirmación de la muerte de un privado de libertad por Covid-19m el Juzgado de Ejecución en Materia de Corrupción ordenó el cierre de la cárcel de máxima seguridad "El Pozo" en Ilama, Santa Bárbara, para evitar más contagios dentro del recinto. Este mismo día llegaron al país 8 mil de las 300 mil pruebas PCR que el gobierno de Honduras le pidió a Donald Trump.

VEA: Mapa y gráficos: Así crecen los contagios de Covid-19 en Honduras

+Colapso hospitalario es inminente en una etapa exponencial del Covid-19

+Los cuatro escenarios del Covid-19 en Honduras

+IHSS ya realiza pruebas PCR que están listas en 50 minutos



28 de abril 2020

Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmaron la primera muerte por coronavirus de uno de los privados de libertad de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.



27 de abril 2020

Un total de 962 privados de libertad recibieron medidas distintas a la prisión debido a la pandemia del coronavirus. 548 reos que obtuvieron la medida de preliberación se les permitirá estar en sus viviendas el tiempo que dure la pandemia, en cambio, 173 personas se les impuso la medida de libertad condicional. El informe también destacó que 161 hondureños conmutaron su pena y otros 56 fueron liberados a razón de que cumplieron su pena.



25 de abril 2020

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante una llamada telefónica le pidió a su homólogo Donald Trump ayuda con una donación de pruebas PCR, ventiladores y equipo de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense se comprometió, en redes sociales, a donar lo solicitado por Hernández.



21 de abril 2020

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe de irregularidad en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Horas más tarde, Gabriel Rubí, titular de Copeco, fue destituido de su cargo y en su lugar se nombró a Carlos Cordero para fungir el cargo de forma interina. Ese mismo día, Sinager anunciaba que Honduras sobrepasaba los 500 casos positivos de coronavirus y se registraban, hasta ese momento, 46 muertos.



20 de abril 2020

Dos militares positivos por coronavirus y un centenar en aislamiento reportaron las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los 103 militares que permanecen separados estuvieron sirviendo en la colonia Abraham Lincoln, cosiderada la zona cero del virus. La decisión de aislarlos se realizó con el objetivo de evitar una propagación.





16 de abril 2020

El gobierno autorizó la apertura de las ferreterías en horarios de 7:00 am a 5:00 pm y atención preferencial para los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, similar a alas gasolineras, supermercados y farmacias.



13 abril 2020

Ante cuestionamientos por compras de mesas, televisores, percoladoras y otros artículos que ha realizado Copeco durante la emergencia, el Gobierno aseguró que a todo funcionario que quiera aprovecharse de la crisis se le hará rendir cuentas. Asimismo se conoció que en Honduras dos de cada cinco diagnosticados positivos por Covid-19 tienen una de estas enfermedades de base.



12 abril 2020

El Valle de Sula registra el 70 por ciento de casos de Covid-19. Al menos siete de cada 10 contagiados por Covid-19 de toda Honduras viven en esas zonas. La Secretaria de Educación dio a conocer que las clases continuarán suspendidas. Con 4 nuevos casos la cifra de contagios sube 397, mientras que las muertes por coronavirus son 25.



11 abril 2020

Gobierno detalla que si las salas de Cuidados Intensivos de los hospitales públicos colapsan por el número de infectados de Covid-19, los pacientes que ocupen un respirador serán atendidos por orden de llegada. Entretanto, por un valor de 5.5 millones de lempiras se instaló un hospital y clínica móvil con capacidad para 20 personas en Villanueva, Cortés. Se registró un nuevo caso y una muerte más. El Covid-19 deja 393 casos en Honduras y 25 personas fallecidas.

ADEMÁS: El 5 por ciento de los contagiados por Covid-19 son menores de edad

+Distrito Central: Resultados de segmentar por un dígito se verán en dos semanas

+Silencio epidemiológico de coronavirus pasará factura a Honduras

+Escasez de pruebas para detectar Covid-19 oculta la realidad en Honduras



10 abril 2020

Como prioridad nacional fue declarado el sector productor de alimentos y la agroindustria alimentaria del país que permita asegurar la soberanía y seguridad durante la crisis sanitaria. Decretan nuevos horarios para la circulación de lunes a viernes, dos dígitos por día, para abastecerse. La cifra de muertos asciende a 24 y la de infectados a 392. En Colón, Cortés y El Progreso, Yoro, las autoridades determinaron ampliar el toque de queda absoluto hasta el próximo martes 21 de abril



9 abril 2020

El número de contagios pasó de 343 a 382 tras recibir 39 pruebas positivas del Laboratorio Nacional de Virología. Secretaría de Educación no tiene un esquema bien estructurado para evitar que se pierda el año escolar, a tres semanas de haberse suspendido las clases por la emergencia.



Mientras que el gobierno analiza poner a trabajar a las tierras ociosas para la producción de alimentos, las pruebas comienzan a ser aplicadas a 100 personas en Villanueva, 50 en Pimienta y otras 50 en San Manuel, municipios de Cortés considerados el foco de la pandemia.



8 abril 2020

Honduras anuncia que probarán al menos cuatro tratamientos simultáneos para pacientes con coronavirus, parte de un estudio de la OMS. Ese mismo días se detectan 31 nuevos casos y la cifra se eleva a 343. Muere una nueva víctima y ya son 23 los fallecidos. Consideran las instalaciones del Palacio de los Deportes de la UNAH para habilitar salas de aislamiento y se extiende toque de queda absoluto hasta el domingo 19 de abril.



7 abril 2020

El presidente Juan Orlando Hernández informó que se tomó la decisión de habilitar el Centro Cívico Gubernamental (CCG) como un hospital temporal destinado a la atención de los hondureños víctimas de la pandemia. Honduras compró además 500 ventiladores más para atender emergencia por Covid-19. El Sinager confirmó 7 nuevos casos de coronavirus y la cifra de contagios subió a 312.



6 abril 2020

El gobierno comenzó a realizar una serie de pruebas e investigaciones con diferentes profesionales de la salud para adquirir una prueba que brinde un alto grado de confiabilidad. La prueba rápida no sustituiría el resultado de la prueba PCR, que es la avalada por la OMS/OPS, pero serviría para la ubicación de casos positivos. Ese mismo días el Gobierno de la República confirmó la adquisición de 250,000 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR.

Foco de la pandemia

6 abril 2020

Debido a la alta incidencia de casos por Covid-19 en el Valle de Sula, las autoridades determinaron restringir las garantías constitucionales de manera absoluta a los ciudadanos de Cortés y El Progreso, Yoro. Eso significa que solo el personal destinado para atender la emergencia sanitaria tendrá autorización para circular. A la fecha suman 22 muertos y 298 casos.



3 abril 2020

El número de casos confirmados por coronavirus en Honduras aumentó. El total de contagios ascendió a 264, 21 de ellos en estado de gravedad. El número de muertos se situaba en 15.



31 marzo 2020

Honduras empezó a trazar su curva ascendente de coronavirus (Covid-19) y la afluencia de personas en los comercios podría causar consecuencias fatales. Al cierre de marzo sumó 7 muertos y 141 casos. Se registra además la primera muerte en el Distrito Central con el coronavirus.



30 marzo 2020

Sinager anunció la extensión del toque de queda absoluto en el territorio nacional hasta el domingo 12 de abril, pero además dio permiso para abastecerse de comida, medicamentos y gasolina los lunes, miércoles y viernes. La medida se rige por el último dígito de la tarjeta de identidad. Martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la circulación.



27 marzo 2020

Las autoridades de Salud de Honduras definen el protocolo para el manejo de cadáveres y que la causa de muerte sea coronavirus (Covid-19). El protocolo establece que las personas que mueran por coronavirus no podrán ser veladas por sus familiares o amigos, deben ser enterrados rápido por el riesgo alto de contagio.

Primera muerte por Covid-19

26 marzo 2020

15 días después de confirmar el caso cero de Covid-19, Honduras confirmó la primera muerte por la pandemia del Covid-19. La víctima mortal era un paciente de 60 años procedente del municipio de Villanueva, Cortés, que estuvo interno durante siete días en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.



25 marzo 2020

El gobierno comienza con la entrega de alimentos a los hondureños afectados por la paralización del comercio debido al coronavirus. 800 mil hogares hondureños recibirían la ayuda que consiste en un saco de provisiones.



21 marzo 2020

Con 24 casos confirmados de coronavirus y la pandemia extendiéndose, las autoridades a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos decretan toque de queda absoluto, el cual inicialmente se mantendría vigente hasta el día 29 de marzo. Solo quedan autorizadas para laborar personas de la industria alimentaria, farmacias y personal médico.



16 marzo 2020

Los pacientes son derivados a la sala recién habilitada en el Hospital San Felipe. Se inician preparativos para habilitar otras salas de aislamiento para pacientes sospechosos.



14 marzo 2020

Tras realizar exámenes a las personas en contacto con la paciente cero, las autoridades confirman cinco casos más de coronavirus en la colonia Lincoln, lugar de residencia de los contagiados. La cifra se eleva a seis casos.



14 marzo 2020

Se decreta alerta roja en los 18 departamentos a partir de las 10 de la mañana durante 14 días y se prohíben reuniones mayores a 50 personas.

Primeros casos

11 marzo 2020

Las autoridades confirman los dos primeros casos de coronavirus en horas de la madrugada. Una de las contagiadas era la mujer embarazada que llegó de España y que se convirtió en la paciente cero del coronavirus (Covid-19) en Honduras. Se confirmó la enfermedad cuando ella ya había estado en contacto con algunos miembros de su familia.