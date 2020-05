Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán: "Me invitaba a drogarme con ella"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La polémica entre madre e hija continúa. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, compartió que desde niña sufrió las adicciones de su mamá y que lo más terrible fue le ofreciera que se drogaran juntas.



En una reciente entrevista para TvNotas, Frida reveló: "Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años".



"Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa", agregó.



Tiempo después de publicada la entrevista, la joven compartió una fotografía de ella de niña en la que parece estar bajo los efectos de las drogas.



"Y aquí que ven? Ya que les fascina opinar... #pachecaynoporgusto", escribió en su publicación en Instagram





Días después publicó una imagen junto a su abuelo, Enrique Guzmán, en la que aparece con un cigarro en la boca: "Aquí el señor Guzman con “la pendeja” de su nieta ... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás".





Además, en sus declaraciones Frida aseguró: "Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando marihuana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso".