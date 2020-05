Las joyas de la Liga Nacional que fueron frenadas por Covid-19

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Venían creciendo como la espuma y siendo titulares en sus clubes, pero su incuestionable ascenso fue frenado por un enemigo llamado coronavirus. El parón provocado por la pandemia detuvo el impulso que traían varias joyas de la Liga Nacional, que se robaban las miradas por su talento y edad.

Carlos Pineda es un evidente ejemplo de ello. El volante de 22 años sufrió una metamorfosis elocuente al pasar de ser un descarte en Olimpia a ser una pieza fundamental en el esquema de Pedro Troglio.

Después de su gran actuación en los Panamericanos con la Sub 23 en agosto del año pasado, se ganó la confianza del Rulo y se transformó en inamovible en el León.

Tras aquellos juegos en Lima, disputó 28 partidos con Olimpia, incluidos 24 de titular y tres de Concachampions. Sus tres goles y sobre todo su gol decisivo gol para eliminar a Seattle fueron su mejor confirmación. “Uno de los que más me ha sorprendido es Carlitos”, confesó su compañero Matías Garrido.

En Motagua comenzaba a resurgir un joven que parecía ir en picada: el defensa Wesly Decas. Luego de sus pasos poco fructíferos en el extranjero (Juárez de México, Nacional de Portugal y reservas de Atlanta de Estados Unidos), llegó con poca pinta a Motagua.

Jeison deslumbraba

El mundialista sub 17 y sub 20 no entraba en los planes de Diego Vazquez, pero las lesiones de sus compañeros le abrieron espacio y fue titular con buen suceso en los últimos tres partidos de Motagua, incluido el clásico en el que el Azul le ganó 4-1 a Olimpia. Franklin Flores también se había afianzado en el lateral izquierdo de Real España. El zaguero de 23 años disputó 26 partidos en los últimos dos torneos y 25 de esos duelos los jugó de titular.

“Se ha hablado de hacer un proceso a largo plazo, de ir potenciando jóvenes, ir haciendo un plantel competitivo con juventud, pero también con una idea más larga de potenciar jugadores genuinos de Real España”, argumentó el técnico catedrático, Ramiro Martínez.

En Platense, Ilce Barahona venía robándose la atención de los ojos futboleros.

El mediocampista de 21 años jugó 11 de los 13 partidos que disputó el Tiburón (todos de titular) y solo una lesión lo apartó de dos combates ligueros.

Su ascenso y buen presente se vieron reflejados con cinco goles en los últimos dos torneos y con la convocatoria de Fabián Coito a la Sub 23.

Similar buen momento tiene otro volante ofensivo citado a la H que busca clasificar a los Olímpicos: Jeison Mejía. El zurdo se ha convertido en una gran revelación de la Real Sociedad.

El mediocampista de 22 años, formado en las reservas de Olimpia, debutó este mismo año en primera, jugó 11 de los 12 partidos de los tocoeños (10 de titular) y marcó tres goles.

La dinastía Meléndez

“Agradezco siempre a Kenneth Dixon y a Hermelindo Cantarero que hace seis años llegaron a mi pueblo a escautear jugadores y desde ese tiempo tuvieron la fe en mí. Estoy agradecido con ellos porque si no fuera por ellos estuviera en mi pueblo”, contó Jeison, el oriundo de Sangrelaya, Iriona, Colón.

Si de consolidación de joyas hablamos, allí tiene que estar el Vida. En el Rojo del uruguayo Fernando Araújo mostraron regularidad Wisdom Quayé, de 22 años, y la dinastía Meléndez con Denis (24 años), Carlos (22) y Luis (20).

El lateral Quayé jugó ocho partidos en el Clausura (fue expulsado en un duelo), mientras que los hermanos formaron la columna vertebral del equipo: el central Carlos fue titular en los 12 juegos del Rojo, el volante Luis disputó 10 y el también mediocampista Dennis estuvo en los 12 duelos.

La importancia de todos ellos en el Cocotero también se ve reflejado con goles. En los dos últimos torneos, Carlos marcó 7, Denis 3 y Luis 1. En Real de Minas, el central José García jugó siete partidos, marcó un gol y, con 21 años, también encuentra espacio en la lista.

Todos ellos venían en un buen presente y vislumbran un gran futuro debido a su edad, pero se vieron pausados por el coronavirus. Veremos cómo regresan tras el parón...