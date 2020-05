Laura Bozzo revela que sale con alguien que la trata como "reina"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La famosa presentadora peruana Laura Bozzo confesó que aunque todavía no tiene novio, sí está saliendo con alguien que la trata como "reina".



“Hay como una relación de amistad, todavía no tengo novio ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa, uno nunca sabe qué va a pasar”, dijo Bozzo en una reveladora entrevista con TvyNovelas.

La peruana no dio muchos detalles sobre la relación, pero sí contó que es una persona con la que tiene conexión y es contemporáneo con ella.



“Es contemporáneo mío, ningún mocoso, niño no. Aprendí que la edad se lleva en el espíritu, por eso me siento como si tuviera 30”, aseguró Bozzo muy contenta.



En 2017, Laura Bozzo terminó su relación de 17 años con Cristian, quien le fue infiel con una mujer de 50 años.

