Alerta en EEUU por nueva plaga del avispón asesino  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Autoridades encendieron las alarmas debido a un mortal insecto conocido como avispón asesino, que ha sido visto por primera vez en Washington y el sur de Canadá.



Se trata de la "vespa mandarina", un tipo de avispón gigante asiático que cada año causa unas 50 muertes en Japón, debido a su potente veneno y a su aguijón que puede perforar los trajes protectores.



Es el doble de grande que una abeja y son capaces de causar paro cardíaco y shock anafiláctico.

Según explicó el apicultor y entomólogo canadiense Conrad Berube al diario The New York Times, un enjambre de vespas mandarinas lo atacó recientemente en Vancouver Island. “Fue como si me clavaran chinchetas al rojo vivo en la piel”.

Los primeros avistamientos se produjeron en noviembre de 2019 en la costa oeste de América del Norte, agrega The New York Times. Se desconoce cómo llegaron a la zona.



Este insecto no solo es una amenaza para los humanos, también lo es para las abejas a quienes decapita con su fuerte mandíbula para luego alimentar a sus crías.

