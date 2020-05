Incierto el futuro de 72 hondureños varados en crucero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varados en un crucero en las costas de Panamá desde el 19 de marzo permanecen 72 hondureños. Los connacionales forman parte de la tripulación del barco cuando fueron sorprendidos por el Covid-19 en alta mar.

Con varios casos confirmados en el crucero, las autoridades panameñas no han permitido la salida de los hondureños, que pasan sus días encerrados.

German Vicente García, embajador de Honduras en Panamá, explicó a EL HERALDO que se han realizado varias gestiones por la vía diplomática para retornar a los hondureños, pero hasta ahora no han podido.

“Desde el 21 de marzo hicimos la primera petición por los canales diplomáticos para repatriarlos, pero no se pudo dado que la línea aérea contratada por la empresa no accedió al vuelo y el Ministerio de Salud no accedió tampoco”, manifestó el embajador.

Ante la situación, la embajada realizó una nueva solicitud el pasado 24 de abril teniendo resuelto ya lo de la línea aérea.

“Con la línea aérea estaba muy adelantado pero resultaron tres personas con examen positivo en el crucero que no eran hondureños, eso dio pauta nuevamente para que Ministerio de Salud denegara nuevamente su salida, estamos esperando una nueva revisión médica para los 72 hondureños, ellos son prioridad para nosotros y si todo sale bien llegarían esta quincena de mayo”, señaló.