Esposa del actor Will Smith asegura que "quiere ser su amiga"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras 23 años de casados y tres hijos en común, la pareja conformada por los actores, Will Smith y Jada Pinkett, han aceptado estar en un punto en el que se desconocen mutuamente.

"Siendo honesta, una de las cosas que he descubierto estos días, es que no conozco nada a Will. Creo que según pasan los años, como estamos muy ocupados para analizar nuestra vida, todos creamos en nuestra cabeza una idea concreta sobre quién es nuestra pareja. Pero la realidad no corresponde en nada con esa imagen", reveló la actriz de 48 años.

VEA: Extravagantes, rebeldes y polémicos, así son los tres hijos de Will Smith

Las declaraciones sobre la situación en su matrimonio fueron hechas durante un episodio del programa Red Table Talk el cual presenta junto a su hija Willow y su madre.

Sin embargo, a pesar de las diferencias y los años transcurridos, Pinkett dijo que habían decidido hacer algo al respecto para no permitir que esa situación los supere y salvar su relación.

"Estamos aprendiendo a ser amigos. Por eso hemos decidido dedicar estos días más tiempo a amarnos a nosotros mismos. Es lo mejor cuando llevas 20 años casada con alguien y descubres que no conoces a la otra persona. Más que nada porque eso significa que tampoco te conoces a ti mismo demasiado bien", aseguró la actriz.

ADEMÁS: Will Smith, el actor y rapero que ha rejuvenecido a sus 51 años