Amplían hasta el 17 de mayo el toque de queda en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Durante 14 días más los hondureños deberán permanecer confinados tras la ampliación del toque de queda hasta el próximo domingo 17 de mayo a las 11:00 PM. Honduras alcanzó el 2 de mayo los 1,010 casos de coronavirus y 76 muertos tras practicar 315 pruebas en conjunto con laboratorios privados que arrojaron 111 nuevos infectados.

Las personas podrán salir a farmacias, supermercados, gasolineras y bancos según el último dígito de su cédula de identidad o pasaporte. Los horarios estipulados por las autoridades son de 7:00 AM a 5:00 de la tarde.

Cada día se permitirá la circulación de un dígito de la cédula de identidad. A continuación el detalle:



Lunes 4 de mayo: terminación 1

Martes 5 de mayo: terminación 2

Miércoles 6 de mayo: terminación 3

Jueves 7 de mayo: terminación 4

Viernes 8 de mayo: terminación 5

Lunes 11 de mayo: terminación 6

Martes 12 de mayo: terminación 7

Miércoles 13 de mayo: terminación 8

Jueves 14 de mayo: terminación 9

Viernes 15 de mayo: terminación 0

Los días sábados y domingos 9, 10, 16 y 17 de mayo nadie tendrá permitido circular a nivel nacional.

Horarios

Los horarios son especiales según el rubro. En supermercados, gasolineras, farmacias, bancos y centros de abasto, las personas podrán acudir a partir de las 9:00 AM y se terminará de atender a las 5:00 PM.

Para las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con capacidades especiales, la atención será de 7:00 AM - 9:00 AM en supermecados y farmacias y de 9:00 AM a 10:00 AM en el sistema bancario.

Medidas en el norte y occidente del país

El pasado 30 de abril, para Cortés, El Progreso, Yoro, y Las Vegas, Santa Bárbara, las autoridades extendieron el toque de queda hasta el próximo 6 de mayo.

Las pulperías de los barrios y colonias sí pueden atender a la población de sus sectores para abastecerlos de insumos básicos, en un horario de 07:00 AM a 08:00 PM, siguiendo las medidas de bioseguridad.

Los empresarios coinciden en que se debe reactivar el comercio porque los daños podrían ser de 'proporciones inimaginables” refiriéndose a la economía y a los empleos.