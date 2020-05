Kika Nieto anuncia su retiro de YouTube y redes sociales

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La youtuber colombiana Kika Nieto anunció a sus seguidores que cerrará YouTube y se alejará de las redes sociales para tener paz y seguridad en su vida.



La guapa influencer se despidió de con un video titulado "Gracias por todo" en el que confesó que la decisión de "irse" la había tomado en enero, pero por compromisos que tenía no lo hizo antes.



"No es una decisión tomada a la ligera, es una decisión que he pensado mucho, que he puesto en manos de Dios", expresó.



Agregó: La razón por la que me voy es porque esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz interior se me fue. Tanto odio desmedido en las redes sociales me las quitó".

"No sé por cuánto tiempo me voy, pero me prometí no regresar hasta que esté convencida de que mi seguridad y paz interior no depende en absoluto de la definición, percepción o comentarios que las personas tengan de mí", afirmó la youtuber.



La colombiana, que siempre se ha mostrado muy creyente de Dios aseguró que lo ha dejado a un lado y que en este momento que se retira volverá a tener más comunicación con Él para sentir paz.



"No se trata de esconderme, se trata de dedicarle el tiempo que yo le estaba dedicando a esto a algo que considero que es mucho más importante", explicó.