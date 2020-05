Frida Sofía: Me encantaría un abrazo honesto de Alejandra Guzmán

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-En una entrevista para el programa de Univisión, “El Break de las 7”, Frida Sofía reconoció que siempre va a amar a su madre Alejandra Guzmán y que le gustaría darle un abrazo sincero y real.



Alejandra Espinoza fue la encargada de entrevistar a la polémica hija de la cantante mexicana.



La conductora hizo referencia sobre una encuesta realizada a los seguidores de Univisión con la interrogante: "¿A quién les gustaría que Frida Sofía abrazara después de la cuarentena?". El público respondió que a Alejandra, su madre. A raíz de esta encuesta, la joven de 27 años abrió su corazón.



“Estoy bien dolida. Me encantaría un abrazo honesto, me encantaría que como dice en el comunicado, que me dé un abrazo y que haya una reconciliación verdadera. Y quiero que la gente que me conozca a mí, que conozca a Alejandra como madre. Porque todo lo que yo diga, no tiene credibilidad ni sentido. Lo tienen que ver ustedes, porque ustedes conocen a Alejandra Guzmán, no a mi mamá”, comenzó Frida Sofía.



La joven radicada actualmente en Miami indicó que ella y su madre deben resolver problemas personales.

“No estoy diciendo que [ella] es lo peor, creo que mucho tiene que ver con lo que le tocó y con los demonios que yo también tengo. Para que me hable, tiene que ser honesta, porque yo sé que no está siendo honesta. Yo la conozco, y ustedes saben que sale a dar la cara. Y esta es la primera vez que no ha salido a dar la cara por mucho tiempo”, agregó.



Durante la entrevista, Frida dejó ver el gran amor que siente por su madre, pero indicó que aún no la ha perdonado



“La voy a amar siempre, y no sé, y será muy hipócrita diciendo ‘la perdono’, pero hasta ahorita necesito una disculpa, les guste o no. Sí es mi mamá, pero tóxico, es tóxico. Y ya estuvo con que ‘es tu mamá y te puede pegar’. No. No estoy juzgando, pero en general estamos muy acostumbrados a lavar los trapitos sucios en casa”, añadió.

Expuesta en los medios

Por último, hizo referencia a cada una de las polémicas declaraciones y publicaciones que ha realizado en torno a la relación con su madre e indicó que desde pequeña su vida ha estado expuesta a los medios y que no hace sus declaraciones por obtener fama.



“Yo estoy muy agradecida por tener este lugar[...] Sola, pero este es mi hogar. Gracias a Dios, gracias mamá por darme este hogar estable que me ha permitido desarrollarme como persona”, dijo.



Finalmente dejó claro que si hay una reconciliación será a puertas cerradas y sin nada de escándalos.