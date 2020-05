Ministerio Público también está tras los pasos de “El Tigre” por supuesto lavado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, también está en la mira del Ministerio Público hondureño.



EL HERALDO conoció que la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) lo investiga por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras.

La investigación hecha por los agentes de tribunales establece que “El Tigre” Bonilla probablemente lavó unos 20 millones de lempiras.

“Hay una investigación casi terminada por lavado de activos y sí, hay suficientes indicios para presentarle el requerimiento fiscal”, reveló a EL HERALDO una fuente del Ministerio Público.



De acuerdo con el análisis, existe una incongruencia entre los recursos que Bonilla obtuvo por sueldos, salarios y préstamos durante el tiempo que fue miembro de la institución armada.



“Sumando bienes muebles, inmuebles, movimientos financieros y negocios, puede ser que ande por los 20 millones de lempiras”, precisó la fuente, quien lamentó que la cuarentena ha frenado la presentación de acusaciones contra Bonilla y otros altos exoficiales.

Escenarios

En caso de que Bonilla sea acusado en Honduras, el proceso de extradición que ha anunciado Estados Unidos se suspendería, mientras dure su acción judicial.



No obstante, el exjefe policial tiene la libertad de presentarse voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, como ha ocurrido con otros exoficiales de la institución armada.

Bonilla Valladares enfrenta una

sentencia mínima obligatoria de diez

años en prisión y un término máximo

de cadena perpetua si es encontrado

culpable de este delito en Estados

Unidos.

El otro escenario es que ingrese una solicitud de extradición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tras un análisis jurídico se determinará si procede o no la petición de la Fiscalía de Nueva York.

El juez que analice el expediente deberá indagar si el exoficial tiene procesos penales pendientes en el país, de lo contrario habrá luz verde para su entrega.



Por ahora, Bonilla Valladares ha expresado que “una cosa es lo que se diga y otra es la verdad, no tengo problemas de ir donde sea para enfrentarme a la realidad. Nunca he sido llamado por el Departamento de Estado, yo siempre he informado sobre mi trabajo y nunca he tenido nexos con estructuras de esta naturaleza”.

Los verdugos

Los capos de la droga Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla de Los Cachiros; Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán; y Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, hundieron al exjefe policial por sus presuntas actividades de narcotráfico.



Los poderosos narcotraficantes emitieron los señalamientos frente a agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y en el juicio del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández.



En el caso de “El Cachiro”, él emitió su testimonio frente a los agentes de la DEA, y en diversas oportunidades ha asegurado que pagó un soborno de 300,000 dólares a Bonilla para asesinar a un narco rival.



Por su parte, el exalcalde de El Paraíso, Copán, aseguró que también pagó millonarios sobornos a Bonilla y otros de sus subordinados.

Asimismo, señaló que Bonilla facilitó la seguridad para el paso de vehículos cargados de cientos de kilogramos de cocaína y permitió que estos tampoco fueran inspeccionados en los retenes y operativos a lo largo y ancho de la zona occidental del país.



El mismo “Chande” Ardón reveló que fue “El Tigre”, por órdenes de “Tony” Hernández, quien en 2011 asesinó junto a otro equipo de agentes policiales al narcotraficante Franklin Arita, que estaba obstaculizando el paso de la droga.

También está acusado de utilizar

ametralladoras o dispositivos destructivos

para fomentar el tráfico de drogas conlleva

desde un castigo de 30 años en prisión hasta

cadena perpetua, según la legislación

estadounidense.





Según el testimonio de “Chande”, el mismo “Tony” le comentó personalmente que el crimen lo había llevado a cabo el exjerarca policial, que en ese entonces era el jefe de la policía departamental de Copán.



Asimismo, Víctor Hugo Díaz, alias “El Rojo”, expresó a los fiscales de Estados Unidos que Bonilla Valladares y otros agentes le ayudaron en el tráfico de drogas utilizando armas de grueso calibre como M-16 y rifles Galil, que son usados frecuentemente por la Policía Nacional.



Los tres poderosos narcotraficantes son testigos de la DEA y están ayudando a los agentes a desenredar toda una telaraña que implica a las altas esferas políticas del país en el negocio del narcotráfico y crimen organizado.



Ellos han admitido ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ser responsables de abominables crímenes en Honduras.



Para el caso, “El Cachiro” aseguró que asesinó a 78 personas, “Chande” Ardón a 56 personas y “El Rojo” a 18 personas. Ellos han estado cooperando con la DEA y su información ha sido corroborada con reuniones consensuadas grabadas, interceptación de comunicaciones e información de otros testigos, señala la acusación contra “El Tigre” Bonilla.



El exjefe de la Policía ha negado rotundamente todo tipo de implicación en el narcotráfico.