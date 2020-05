'Es muy probable que las fronteras internacionales sigan cerradas al menos mientras la pandemia no haya sido controlada en Europa y en Estados Unidos, lo que no ocurrirá al mismo tiempo', dice a la AFP Luigi Scazzieri, experto en migraciones y relaciones trasatlánticas del centro de reflexión Centre for European Reform. Fotos: AFP/AP. (01/05/2020 - 03:02 PM)

1/15 1/15